Комунальники показали, як столичні дороги помили шампунем (відео)



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Вранці 4 жовтня у столиці були помічені машини, які обробляли вулиці дезінфікуючими засобами Фото: Станіслав Груздєв, Главком

Київ – єдине місто в Україні, вулиці якого миють дорожніми шампунями

Цими вихідними дороги в Києві помили шампунем.

Про це повідомляє Департамент транспортної інфраструктури КМДА у Facebook.

«Київ – єдине місто в Україні, вулиці якого миють дорожніми шампунями. Для цього потрібні спеціальні машини. Місто придбало 12 таких багатофункціональних машин FordTrucks з установками Rasco ще минулого року», – йдеться у повідомленні.

Спеціальний шампунь видаляє забруднення, у тому числі масляні, жирові і графітові, кіптяву, а також наліт від вихлопних газів. У КМДА повідомляють, що таке покриття підвищує зчіпні властивості доріг та світлоповертаючі властивості дорожньої розмітки.

Крім того, розчин, яким обробляють дороги, має антисептичну дію.

Раніше «Главком» повідомляв, що вранці 4 жовтня у столиці були помічені машини, які обробляли вулиці дезінфікуючими засобами.

Нагадаємо, 1 жовтня, після обіду у Києві спостерігався сильний смог. Дихати було важко і в повітрі відчувався запах гару.

Як відомо, спалювання листя є прямим порушенням низки норм чинного законодавства, що тягне за собою накладення адміністративних штрафів. Окрім того, це шкодить здоров’ю людей та екологічному стану міста. Про це киянам нагадало Управління екології та природних ресурсів Київської міської держадміністрації.

Раніше стало відомо, що вогонь узяв у кільце Сєвєродонецьк. У прифронтовій зоні від учора горять ліси, полум’я охопило майже 10 тисяч гектарів території, вщент згоріли 250 будинків.

Пожежа розпочалась із займання сухої трави та лісової підстилки біля села Муратове та селища Трьохізбенка ще вчора вдень. Зараз йде локалізація 64 вогнищ пожежі. Жертвами пожеж стали щонайменше п’ятеро осіб.

За фактами пожеж у Луганській області поліція відкрила сім кримінальних проваджень.

Також зазначимо, що уряд обіцяє допомогти постраждалим від пожеж на Луганщині.

1 жовтня пожежа пошкодила КПВВ «Станиця Луганська». На контрольно-пропускному пункті вже частково пошкоджено елементи інфраструктури.