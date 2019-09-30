Юний киянин збував наркотики шляхом «закладок» (фото)



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Зловмисником виявився 19-річнй киянин Фото: Нацполіція

Молодик ховав пакетики із забороненою речовиною та через соціальні мережі повідомляв клієнтам про місцезнаходження схованки

Під час відпрацювання Оболонського району на вулиці Малиновського правоохоронці помітили чоловіка, який ховав невеличкі пакетики під парканом. При перевірці поліцейські виявили у нього близько 20-ти згортків із речовиною рослинного походження, схожою на наркотичну.

Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Зловмисник зізнався, що робив «закладки», після чого повідомляв зацікавленим особам місця їх розташування через месенджери в соціальних мережах.

Вилучене направили на відповідну експертизу, за результатами якої було встановлено, що виявлена речовина – канабіс.

Зловмисником виявився 19-річнй киянин, якого затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчим відділом Оболонського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.