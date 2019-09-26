  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    На Київщині поліція упіймала молодика з двома мішками конопель

    • Розсилка
    Жителю Узина, який ніс коноплі, 18 років - На Київщині поліція упіймала молодика з двома мішками конопель
    Жителю Узина, який ніс коноплі, 18 років

    18-річному юнаку загрожує до трьох років позбавлення волі

    На Київщині у місті Узин поліція затримала парубка, який ніс два мішки і постійно озирався.

    Про це повідомляє управління превентивної діяльності ГУНП в Київській області у Faсebook.

    Зазначається, що правоохоронці зупинили 18-річного жителя Узина і провели поверхневий огляд. «Виявилося, що хлопець у мішках переносив коноплі, а також мав при собі чотири паперових згортки з подрібненою рослинною», - йдеться у повідомленні.

    Читайте також

    У поліції поінформували, що на місце події за даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 309 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) КК України.

    1 з 4
    на весь екран згорнути
    На Київщині поліція упіймала молодика з двома мішками конопель
    На Київщині поліція упіймала молодика з двома мішками конопель
    На Київщині поліція упіймала молодика з двома мішками конопель

    Санкція статті передбачає до трьох років позбавлення волі.

    Також нагадаємо, що у Миронівському районі правоохоронці вилучили в 35-річного молодика 94 рослини коноплі, які він вирощував у парнику.

    Читайте також
    Київщина наркотики поліція рослини перевезення
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ