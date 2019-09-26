На Київщині поліція упіймала молодика з двома мішками конопель



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Жителю Узина, який ніс коноплі, 18 років

18-річному юнаку загрожує до трьох років позбавлення волі

На Київщині у місті Узин поліція затримала парубка, який ніс два мішки і постійно озирався.

Про це повідомляє управління превентивної діяльності ГУНП в Київській області у Faсebook.

Зазначається, що правоохоронці зупинили 18-річного жителя Узина і провели поверхневий огляд. «Виявилося, що хлопець у мішках переносив коноплі, а також мав при собі чотири паперових згортки з подрібненою рослинною», - йдеться у повідомленні.

У поліції поінформували, що на місце події за даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 309 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) КК України.

Санкція статті передбачає до трьох років позбавлення волі.

Також нагадаємо, що у Миронівському районі правоохоронці вилучили в 35-річного молодика 94 рослини коноплі, які він вирощував у парнику.