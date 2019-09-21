У Києві дільничні, які затримали дівчину з наркотиками, вимагали у її родичів 60 тис. грн



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Фото: ДБР

28 тис. грн поліцейські одержали одразу, ще 10 тис. – на банківську картку одного з дільничних офіцерів; після перерахування залишку у сумі 22 тис., правоохоронців затримано

Слідчі теруправління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, затримали дільничних офіцерів Оболонського районного управління та оперуповноваженого Солом’янського районного управління Головного управління Національної поліції у місті Києві за фактом вимагання коштів від затриманої громадянки. Про це повідомляє пресслужба ДБР.

Досудовим розслідуванням встановлено:

в Оболонському районі Києва дільничні офіцери поліції затримали молоду жінку, у якої виявили речовини, схожі на наркотичні засоби;

правоохоронці вимагали 60 тис. грн неправомірної вигоди у рідних дівчини за уникнення нею кримінальної відповідальності за зберігання наркотиків;

28 тис. грн поліцейські одержали відразу, ще 10 тис. – на банківську картку одного з дільничних офіцерів;

після перерахування залишку коштів у сумі 22 тис. грн та зняття частини коштів з картки, правоохоронців затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Наразі дільничному офіцеру оголошено підозру у прийнятті пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою (ч. 3 за ст. 368 Кримінального кодексу України). Оперуповноваженому оголошено підозру в пособництві у наданні неправомірної вигоди за невчинення службовою особою в інтересах третьої особи будь-якої дії з використанням службового становища, вчиненого за попередньою змовою групою осіб (ч. 3 ст. 369 Кримінального кодексу України).

Процесуальне керівництво здійснює Генеральна прокуратура, оперативний супровід – працівники Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції.

Санкція статей: у разі доведення вини, дільничному офіцеру загрожує позбавленням волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна. Поліцейському, що виступав посередником – позбавлення волі на строк від чотирьох до восьми років з конфіскацією майна або без такої.