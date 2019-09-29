На Рівненщині викладач правознавства продавав марихуану



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Викладач зізнався, що і сам споживає цей наркотик

У місті Корець Рівненської області затримали викладача правознавства в одному із місцевих навчальних закладів, який вирощував та продавав марихуану.

Про це повідомляє пресслужба Національної поліції в регіоні.

Згідно з повідомленням, поліцейські затримали місцевого жителя, який на території власного господарства районного центру продав марихуану.

Окрім того, під час проведення обшуку за місцем його проживання, правоохоронці виявили ще близько 30 грамів аналогічного наркотику та пристрій для його вживання.

Зловмисником виявився 30-річний житель Корця, який викладає правознавство в одному із місцевих навчальних закладів. Як з’ясувалося, наркотичний засіб житель Корця вирощував сам та продавав на постійній основі. На присадибній ділянці поліцейські виявили ще три кущі конопель. Він також зізнався, що і сам споживає цей наркотик.

Чоловіка було затримано та поміщено до ізолятора тимчасового тримання. Йому повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого частиною 2 статті 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу.

Слідчі підготували клопотання до суду про обрання підозрюваному запобіжного заходу у виді тримання під вартою.

Втім, під час засідання у п’ятницю, 27 вересня, суд обрав запобіжний захід у виді застави у розмірі 76 840 гривень. Одразу після засідання 30-річний зловмисник вніс вказану суму сплатив.

Нагадаємо, слідчі теруправління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, затримали дільничних офіцерів Оболонського районного управління та оперуповноваженого Солом’янського районного управління Головного управління Національної поліції у місті Києві за фактом вимагання коштів від затриманої громадянки.