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    Події в Україні

    На водоймах країни продовжують гинути люди: за два тижні потонули 43 людини

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    Лише 14 травня на водоймах загинули троє людей - На водоймах країни продовжують гинути люди: за два тижні потонули 43 людини
    Лише 14 травня на водоймах загинули троє людей
    Фото пресслужби ДСНС

    Найбільша кількість трагічних випадків фіксується на «диких» місцях відпочинку

    З початку травня в Україні потонули 43 людини, з яких троє дітей.

    Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.

    Лише 14 травня на водоймах загинули троє людей.

    Зокрема, на Вінниччині, в с. Пляцина Барського району, під час купання на ставку втопився хлопчик 2008 року народження.

    На Київщині цього ж дня на р. Дніпро в м. Переяславі втопився чоловік 1955 року народження.

    А в Миколаєві водолази вилучили потопельника 1963 року народження з р. Інгул.

    Рятувальники зазначають, що найбільша кількість трагічних випадків фіксується на «диких» місцях відпочинку.

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    На водоймах країни продовжують гинути люди: за два тижні потонули 43 людини
    На водоймах країни продовжують гинути люди: за два тижні потонули 43 людини
    Фото пресслужби ДСНС

    ДСНС нагадує, що під час відпочинку біля води заборонено:

    • купатися в місцях, які не визначені місцевими органами влади та не обладнані для купання людей;
    • вилазити на попереджувальні знаки, буї, бакени;
    • стрибати у воду з човнів, катерів, споруджень не призначених для цього;
    • купатися наодинці;
    • використовувати для плавання такі небезпечні засоби, як дошки, колоди, камери від автомобільних шин та інші знаряддя, не передбачені для плавання.
    • плавати на плавзасобах біля пляжів та інших місць, які не відведені для купання;
    • вживати спиртні напої до та під час купання;
    • підпливати близько до плавзасобів, які йдуть неподалік від місць купання;
    • допускати у воді небезпечні ігри, які пов’язані з обмеженням руху рук і ніг;
    • подавати помилкові сигнали небезпеки, жартувати, пустувати;
    • дітям, які не вміють плавати, заходити глибше, ніж до пояса;
    • купання дітей без супроводу дорослих.

    ДСНС нагадує! У більшості випадків люди гинуть на воді через власну необережність, тож, вирушаючи до водойм, будьте вкрай обачні та відповідальні. Під час екстреної ситуації одразу телефонуйте за номером «101»!

    Нагадаємо, 14 травня, в одній з лікарень Одеси сталася пожежа. Медичний персонал евакуював на свіже повітря 36 осіб.

    Як повідомлялося, 13 травня вранці сталася пожежа у приватному житловому будинку у с. Чайки Богуславського району. Рятувальники виявили тіло під час ліквідації пожежі.

    Теги: ДСНС Дніпро плавання потонули рятувальники чоловік
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