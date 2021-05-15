На водоймах країни продовжують гинути люди: за два тижні потонули 43 людини

Лише 14 травня на водоймах загинули троє людей

Найбільша кількість трагічних випадків фіксується на «диких» місцях відпочинку

З початку травня в Україні потонули 43 людини, з яких троє дітей.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.

Лише 14 травня на водоймах загинули троє людей.

Зокрема, на Вінниччині, в с. Пляцина Барського району, під час купання на ставку втопився хлопчик 2008 року народження.

На Київщині цього ж дня на р. Дніпро в м. Переяславі втопився чоловік 1955 року народження.

А в Миколаєві водолази вилучили потопельника 1963 року народження з р. Інгул.

Рятувальники зазначають, що найбільша кількість трагічних випадків фіксується на «диких» місцях відпочинку.

ДСНС нагадує, що під час відпочинку біля води заборонено:

купатися в місцях, які не визначені місцевими органами влади та не обладнані для купання людей;

вилазити на попереджувальні знаки, буї, бакени;

стрибати у воду з човнів, катерів, споруджень не призначених для цього;

купатися наодинці;

використовувати для плавання такі небезпечні засоби, як дошки, колоди, камери від автомобільних шин та інші знаряддя, не передбачені для плавання.

плавати на плавзасобах біля пляжів та інших місць, які не відведені для купання;

вживати спиртні напої до та під час купання;

підпливати близько до плавзасобів, які йдуть неподалік від місць купання;

допускати у воді небезпечні ігри, які пов’язані з обмеженням руху рук і ніг;

подавати помилкові сигнали небезпеки, жартувати, пустувати;

дітям, які не вміють плавати, заходити глибше, ніж до пояса;

купання дітей без супроводу дорослих.

ДСНС нагадує! У більшості випадків люди гинуть на воді через власну необережність, тож, вирушаючи до водойм, будьте вкрай обачні та відповідальні. Під час екстреної ситуації одразу телефонуйте за номером «101»!

Нагадаємо, 14 травня, в одній з лікарень Одеси сталася пожежа. Медичний персонал евакуював на свіже повітря 36 осіб.

Як повідомлялося, 13 травня вранці сталася пожежа у приватному житловому будинку у с. Чайки Богуславського району. Рятувальники виявили тіло під час ліквідації пожежі.