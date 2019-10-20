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    У світі

    Смерть від вейпів: Жертвами електронних сигарет у США стали вже понад 30 людей

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    Про смерті від електронних сигарет повідомляють у 24 штатах - Смерть від вейпів: Жертвами електронних сигарет у США стали вже понад 30 людей
    Про смерті від електронних сигарет повідомляють у 24 штатах

    Від наслідків куріння електронних сигарет півтори тисячі людей проходять лікування - медики

    У США за офіційними даними від електронних сигарет загинули вже 33 людини.

    Про це повідомляє Центр з контролю і профілактики захворювань США.

    Зазначається, що від наслідків куріння електронних сигарет півтори тисячі людей проходять лікування.

    «Про смерті від електронних сигарет повідомляють у 24 штатах. Проблему посилює і те, що медики поки не можуть визначити точну причину масових смертей. Найвірогіднішим фатальним фактором називають олію з вітаміном Е в сумішах з марихуаною, яку вживали загиблі люди», - йдеться у повідомленні.

    Наразі вейпи вже заборонили в ряді штатів.

    Нагадаємо, 24 серпня 2019-го у США зафіксували перший випадок смерті від тяжкої респіраторної хвороби, яка була спровокована курінням електронної сигарети.

    Як повідомлялося 11 жовтня, у США від вейпів загинули вже 26 осіб.

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