Смерть від вейпів: Жертвами електронних сигарет у США стали вже понад 30 людей



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Про смерті від електронних сигарет повідомляють у 24 штатах

Від наслідків куріння електронних сигарет півтори тисячі людей проходять лікування - медики

У США за офіційними даними від електронних сигарет загинули вже 33 людини.

Про це повідомляє Центр з контролю і профілактики захворювань США.

Зазначається, що від наслідків куріння електронних сигарет півтори тисячі людей проходять лікування.

«Про смерті від електронних сигарет повідомляють у 24 штатах. Проблему посилює і те, що медики поки не можуть визначити точну причину масових смертей. Найвірогіднішим фатальним фактором називають олію з вітаміном Е в сумішах з марихуаною, яку вживали загиблі люди», - йдеться у повідомленні.

Наразі вейпи вже заборонили в ряді штатів.

Нагадаємо, 24 серпня 2019-го у США зафіксували перший випадок смерті від тяжкої респіраторної хвороби, яка була спровокована курінням електронної сигарети.

Як повідомлялося 11 жовтня, у США від вейпів загинули вже 26 осіб.