З початку року на території Києва виявлено 900 боєприпасів



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Артилерійський снаряд АС-76 мм часів Другої світової війни було виявлено на вул. Пухівській

Піротехнічні підрозділи проводят обстеження території Києва

У неділю, 29 вересня, у Києві виявлено та знищено вибухонебезпечний предмет часів Другої світової війни.

Як повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві, наразі піротехнічні підрозділи проводять роботи щодо обстеження території на вул. Пухівській, 1 у Деснянському районі столиці. У неділю було виявлено артилерійський снаряд АС-76 мм часів Другої світової війни.

Групою піротехнічних робіт Мобільного рятувального центру ДСНС України снаряд було вилучено та знищено на полігоні.

Всього з початку року на території Києва вилучено та знищено 901 вибухонебезпечний предмет.

Рятувальники закликають киян та гостей міста у разі виявлення підозрілих предметів телефонувати за номером 101 або 102.

Як повідомлялося, 25 вересня у Києві виявлено та знищено 29 вибухонебезпечних предметів часів Другої світової війни.