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    У Києві в урочищі «Лиса гора» знайшли 29 снарядів часів Другої світової

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    У Києві в урочищі «Лиса гора» знайшли 29 снарядів часів Другої світової

    Виявлені боєприпаси піротехніки знищили на полігоні

    У Києві виявлено та знищено 29 вибухонебезпечних предметів часів Другої світової війни.

    Про це 25 вересня повідомляє пресслужба ГУ ДСНС України у м. Києві.

    Зазначається, що напередодні, 24 вересня, на відкритій території в урочищі «Лиса гора», що у Голосіївському районі столиці, було виявлено чотири артилерійських снаряди Д-76 мм, а  також 25 артилерійських снарядів Д-45.

    «Всі вибухонебезпечні предмети часів Другої світової війни», - повідомили рятувальники.

    Групою піротехнічних робіт Мобільного рятувального центру ДСНС України виявлені боєприпаси було вилучено та знищено на полігоні.

    За даними ДСНС, всього з початку року на території м. Києва вилучено та знищено 890 вибухонебезпечних предметів.

    До слова, у Луганській області правоохоронці виявили та вилучили схрон боєприпасів бойовиків так званої «ЛНР».

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