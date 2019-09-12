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    Із початку року в Україні знищили понад 730 авіабомб

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    Рятувальники ДСНС досі знаходять міни часів Другої світової війни - Із початку року в Україні знищили понад 730 авіабомб
    Рятувальники ДСНС досі знаходять міни часів Другої світової війни

    Лише минулої доби сапери витягли з-під землі 200 боєприпасів, у тому числі 1 авіаційну бомбу

    Протягом цього року піротехніки ДСНС вилучили та знищили понад 42 тисячі вибухонебезпечних предметів, у тому числі 734 авіабомби. Про це повідомляє пресслужба відомства.

    «Загалом, з початку року піротехнічні підрозділи ДСНС вилучили та знищили 42389 вибухонебезпечних предметів, у тому числі 734 авіаційні бомби», - повідомили у ДСНС.

    Так, лише впродовж минулої доби здійснено 47 виїздів, під час яких виявлено 200 боєприпасів, у тому числі 1 авіаційну бомбу.

    До слова, 5 вересня під час обстеження території с. Фурси урочище «Товсте» Білоцерківського району фахівцями групи піротехнічних робіт Аварійно-рятувального загону спеціального призначення м. Біла Церква було виявлено 30 одиниць вибухонебезпечних предметів Другої світової війни.

    2 вересня під час обстеження територій с. Синява Рокитнянського району та с. Дибинці Богуславського району фахівцями групи піротехнічних робіт Аварійно-рятувального загону спеціального призначення м. Біла Церква було виявлено одну мінометну міну та 7 артилерійських снарядів Другої світової війни.

    Джерело: УНН

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