Вибух у відділенні банку в Києві: поліція розшукує грабіжників (фото)



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Злочинці наповнили банкомат газоповітряною сумішшю і після вибуху забрали касети із грошима Фото: Нацполіція

Троє невідомих зайшли у тамбур банківського відділення, підірвали банкомат та, викравши касети із готівкою, втекли

Столичні поліцейські розшукують зловмисників, які підірвали банкомат у в одному з відділень «Приватбанку» і викрали гроші. Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.

«До поліції звернувся місцевий мешканець і повідомив, що чув звук вибуху та бачив трьох осіб, які вибігали із приміщення відділення банку. Очевидець разом зі знайомим намагалися їх наздогнати, однак їм це не вдалося. На місці події працювали слідчо-оперативні групи Деснянського управління поліції та столичного главку, експерти-вибухотехніки, кінологи зі службовими собаками та патрульні. Правоохоронці провели невідкладні слідчі дії: оглянули місце злочину, вилучили та опрацювали відео із камер спостереження, опитали свідків», - йдеться в повідомленні.

Як розповів заступник начальника відділу кримінальної поліції Деснянського управління поліції Максим Козак, зловмисники увійшли до приміщення, використовуючи банківську картку.

«Зайшовши у тамбур, невідомі підійшли до банкомата, вставили у щілину, з якої видається готівка, спеціальний шланг та повернулися на вулицю. Із собою фігуранти мали сумку з двома газовими балонами, які підключили до шланга та пустили по ньому газоповітряну суміш. Коли банківський пристрій вибухнув, фігуранти забігли у приміщення, забрали касети із грошима та втекли. Остаточна сума збитків встановлюється», - повідомив поліцейський.

Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 5 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Правопорушникам загрожує до дванадцяти років ув’язнення з конфіскацією майна.

Зусилля правоохоронців спрямовані на встановлення та затримання зловмисників.

Нагадаємо, вибух прогримів у відділенні «Приватбанку» на вулиці Кубанської України, 29.