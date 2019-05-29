  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Вибух у відділенні банку в Києві: поліція розшукує грабіжників (фото)

    • Розсилка
    <p>Злочинці наповнили банкомат газоповітряною сумішшю і після вибуху забрали касети із грошима</p> - Вибух у відділенні банку в Києві: поліція розшукує грабіжників (фото)

    Злочинці наповнили банкомат газоповітряною сумішшю і після вибуху забрали касети із грошима

    Фото: Нацполіція

    Троє невідомих зайшли у тамбур банківського відділення, підірвали банкомат та, викравши касети із готівкою, втекли

    Столичні поліцейські розшукують зловмисників, які підірвали банкомат у в одному з відділень «Приватбанку» і викрали гроші. Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.

    «До поліції звернувся місцевий мешканець і повідомив, що чув звук вибуху та бачив трьох осіб, які вибігали із приміщення відділення банку. Очевидець разом зі знайомим намагалися їх наздогнати, однак їм це не вдалося. На місці події працювали слідчо-оперативні групи Деснянського управління поліції та столичного главку, експерти-вибухотехніки, кінологи зі службовими собаками та патрульні. Правоохоронці провели невідкладні слідчі дії: оглянули місце злочину, вилучили та опрацювали відео із камер спостереження, опитали свідків», - йдеться в повідомленні.

    Читайте також

    Як розповів заступник начальника відділу кримінальної поліції Деснянського управління поліції Максим Козак, зловмисники увійшли до приміщення, використовуючи банківську картку.

    «Зайшовши у тамбур, невідомі підійшли до банкомата, вставили у щілину, з якої видається готівка, спеціальний шланг та повернулися на вулицю. Із собою фігуранти мали сумку з двома газовими балонами, які підключили до шланга та пустили по ньому газоповітряну суміш. Коли банківський пристрій вибухнув, фігуранти забігли у приміщення, забрали касети із грошима та втекли. Остаточна сума збитків встановлюється», - повідомив поліцейський. 

    1 з 7
    на весь екран згорнути
    Вибух у відділенні банку в Києві: поліція розшукує грабіжників (фото)
    Вибух у відділенні банку в Києві: поліція розшукує грабіжників (фото)
    Вибух у відділенні банку в Києві: поліція розшукує грабіжників (фото)
    Вибух у відділенні банку в Києві: поліція розшукує грабіжників (фото)
    Вибух у відділенні банку в Києві: поліція розшукує грабіжників (фото)
    Вибух у відділенні банку в Києві: поліція розшукує грабіжників (фото)

    Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 5 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Правопорушникам загрожує до дванадцяти років ув’язнення з конфіскацією майна.

    Зусилля правоохоронців спрямовані на встановлення та затримання зловмисників. 

    Нагадаємо, вибух прогримів у відділенні «Приватбанку» на вулиці Кубанської України, 29.

    Читайте також
    вибух Київ кримінал гроші пограбування Приватбанк поліція
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ