Накинули мішок на голову та зв’язали скетчем: на Позняках скоєно розбійний напад



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Зловмисники викрали автомобіль «Шкода Октавія А7» Фото: Нацполіція

Три зловмисники напали на чоловіка біля дверей його квартири, відібрали особисті речі з ключами від автомобіля «Шкода» та заволоділи іномаркою

У багатоповерхівці на проспекті Петра Григоренка стався розбійний напад. На виклик виїхали слідчо-оперативні групи Головного та територіального управлінь поліції.

На місці події правоохоронці встановили, що у загальному коридорі поверху невідомі побили 26-річного чоловіка, відчинили двері його квартири та затягнули власника у помешкання. При цьому нападники накинули потерпілому мішок на голову та зв’язали скотчем. Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.

«Зловмисники почали шукати у квартирі гроші та коштовності. Вони викрали ноутбук, три наручних годинники, мобільний телефон, гаманець із кредитними картками і особистими документами та ключі від автомобіля «Шкода Октавія А7», на якому в подальшому зникли з місця злочину», - розповіли в поліції.

Зв’язаний чоловік тривалий час пробув на підлозі у власній квартирі та йому все ж таки вдалося звільнитися та покликати на допомогу.

Протягом доби працівники відділу кримінальної поліції Дарницького управління поліції встановили осіб, причетних до правопорушення, та затримали їх. Ними виявилися раніше судимі за вчинення майнових злочинів мешканці Києва віком 28-30 років. У зловмисників вилучили викрадені речі та транспортний засіб.

Слідчим відділом Дарницького управління поліції розслідується кримінальне провадження за ч. 3 ст. 187 (Розбій) та ч. 3 ст. 289 (Незаконне заволодіння транспортного засобу) Кримінального кодексу України. Санкція статей передбачає до 15-ти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Затриманим оголосили про підозру у скоєнні злочину, їм обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Проводиться перевірка щодо причетності затриманих до аналогічних правопорушень.