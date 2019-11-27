За добу патрульні виявили на Київщині два десятки водіїв напідпитку та під наркотиками



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Перевірка на драгері показала вміст алкоголю в крові водія 1,56 проміле Фото: Нацполіція

Поліцейські склали на порушників адмінпротоколи

Упродовж минулої доби патрульні поліцейські Київщини зафіксували 400 різних адміністративних правопорушень учасниками дорожнього руху. Зокрема, патрульні виявили 23 водії напідпитку.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

Так, під час несення служби працівники поліції в місті Бровари зупинили Chevrolet, за кермом якого знаходився 27-річний місцевий житель. На вимогу правоохоронців водій надав посвідчення водія з візуальними ознаками підробки. На місце події прибула слідчо-оперативна група для складання процесуальних документів.

У селі Заворичі 28-річний мотоцикліст керував мототранспортом напідпитку та без відповідних документів. Відносно нього наряд поліції склав два протоколи – за ст. 130 та за ч.1 ст.126 Кодексу України про адміністративне правопорушення.

Також працівники Броварського відділу поліції зупинили автівку «Део Ланос» з шашечками «таксі». Як з’ясувалось, водій за кермом мав явні ознаки наркотичного сп’яніння та керував автівкою без посвідчення водія.

У місті Бориспіль правоохоронці зупинили автівку, водій якої порушив Правила дорожнього руху. Під час спілкування з водієм поліція встановила факт алкогольного сп’яніння 44-річного чоловіка, вміст алкоголю в його крові становив 1,56 проміле.

У Києво-Святошинському районі група реагування патрульної поліції під час несення служби у місті Вишневе зафіксувала факт керування автомобілем у наркотичному сп’янінні. Відносно 32-річного місцевого жителя складено відповідний адмінпротокол.

У Сквирі працівники групи реагування патрульної поліції зупинили автівку ВАЗ. Під час перевірки у водія виявлено поліетиленовий пакет з травою конопель, яку він зберігав для власного вживання. Також керував автівкою без документів. Поліцейські склали два адмінпротоколи.

Факт керування напідпитку також задокументували працівники Білоцерківського відділу поліції. Незважаючи на те, що водій категорично відмовився від проходження огляду на стан сп'яніння, правоохоронці склали протокол за ст. 130 КУпАП.