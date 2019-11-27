За ніч патрульні зловили на Київщині п’ять п’яних водіїв



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Огляд на драгері показав позитивний результат

Патрульні склали на керманичів-порушників відповідні адмінпротоколи

У ніч на 26 листопада на дорогах Київщини патрульні виявили п’ять керманичів, ймовірно, у стані сп'яніння.

Про це повідомляє пресслужба Патрульної поліції Київської області.

З п’яти водіїв тільки двоє погодились пройти огляд на стан сп'яніння: один на Драгері, оскільки мав ознаки алкогольного сп'яніння, інший у лікаря-нарколога, оскільки мав явні ознаки наркотичного сп'яніння.

Обидва огляди дали позитивний результат.

Патрульні Київщини склали на кожного з 5 керманичів всі відповідні адмінматеріали, у тому числі протоколи за ст. 130 КУпАП (керування у стані сп'яніння).

Як повідомлялося, у Києві за минулі вихідні патрульні виявили 73 водії у стані сп'яніння, за минулий тиждень — 235, а з початку року - понад 10 тисяч.

25 листопада, близько 4-ї години ранку столичні патрульні виявили чергового водія з явними ознаками алкогольного сп'яніння. Чоловік погодився пройти огляд на стан сп'яніння, результат — 1,42 проміле, що перевищує дозволену норму у 7 разів.