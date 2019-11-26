У Києві спецпризначенці затримали чоловіка з розфасованим кокаїном (фото)



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Правоохоронці вилучили 73 пакетики з розфасованою порошкоподібною речовиною Фото: Нацполіція

Пакунок з наркотиками правоохоронці знайшли в автівці чоловіка

На Великій Кільцевій у Києві наряд полку поліції особливого призначення №1 помітив автівку з вимкненими фарами та зупинив для перевірки документів. Однак водій почав помітно нервувати, тому правоохоронці провели огляд автомобіля і виявили пакунок із невідомими речовинами.

Як повідомляє пресслужба поліції Києва, для документування події спецпризначенці викликали на місце слідчо-оперативну групу. Співробітники поліції вилучили у чоловіка 73 пакетики з розфасованою порошкоподібною речовиною, схожою на кокаїн, які у подальшому направили на проведення експертизи.

Правопорушника затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ним виявився мешканець міста Ворзель, 1987 року народження, який раніше не притягувався до кримінальної відповідальності.

За даним фактом слідчим відділом Святошинського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.