Столичні патрульні виявили водія з перевищенням норми алкоголю у сім разів



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Драгер показав 1,42 проміле алкоголю у водія Фото: Патрульна поліція Києва

Патрульні скали адмінпротокол на порушника

У понеділок, 25 листопада, близько 4-ї години ранку столичні патрульні виявили чергового водія з явними ознаками алкогольного сп'яніння.

Про це повідомляє Патрульна поліція Києва.

Патрулюючи на вулиці Сім'ї Сосніних, увагу поліцейських привернув автомобіль Fiat, керманич якого здійснив рух в зоні дії знаку 3.21 (в'їзд заборонено).

Інспектори зупинили транспортний засіб. Спілкуючись з порушником, патрульні помітили в нього явні ознаки алкогольного сп'яніння. Чоловік погодився пройти огляд на стан сп'яніння, результат — 1,42 проміле, що перевищує дозволену норму у 7 разів.

На водія патрульні винесли постанову за ч.1 ст.122 (Порушення вимог дорожніх знаків) та склали протокол за ч.1 ст. 130 (Керування у стані сп'яніння) КУпАП.

Як повідомлялося, у Києві за минулі вихідні патрульні виявили 73 водії у стані сп'яніння, за минулий тиждень — 235, а з початку року - понад 10 тисяч.