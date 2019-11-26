  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Столичні патрульні виявили водія з перевищенням норми алкоголю у сім разів

    • Розсилка
    Драгер показав&nbsp;1,42 проміле алкоголю у водія - Столичні патрульні виявили водія з перевищенням норми алкоголю у сім разів
    Драгер показав 1,42 проміле алкоголю у водія
    Фото: Патрульна поліція Києва

    Патрульні скали адмінпротокол на порушника

    У понеділок, 25 листопада, близько 4-ї години ранку столичні патрульні виявили чергового водія з явними ознаками алкогольного сп'яніння.

    Про це повідомляє Патрульна поліція Києва.

    Патрулюючи на вулиці Сім'ї Сосніних, увагу поліцейських привернув автомобіль Fiat, керманич якого здійснив рух в зоні дії знаку 3.21 (в'їзд заборонено).

    Інспектори зупинили транспортний засіб. Спілкуючись з порушником, патрульні помітили в нього явні ознаки алкогольного сп'яніння. Чоловік погодився пройти огляд на стан сп'яніння, результат — 1,42 проміле, що перевищує дозволену норму у 7 разів.

    На водія патрульні винесли постанову за ч.1 ст.122 (Порушення вимог дорожніх знаків) та склали протокол за ч.1 ст. 130 (Керування у стані сп'яніння) КУпАП.

    1 з 4
    на весь екран згорнути
    Столичні патрульні виявили водія з перевищенням норми алкоголю у сім разів
    Столичні патрульні виявили водія з перевищенням норми алкоголю у сім разів
    Столичні патрульні виявили водія з перевищенням норми алкоголю у сім разів

    Як повідомлялося, у Києві за минулі вихідні патрульні виявили 73 водії у стані сп'яніння, за минулий тиждень — 235, а з початку року - понад 10 тисяч.

    Національна поліція України Київ водій автомобіль алкогольне сп'яніння
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ