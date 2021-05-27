За добу у Києві виявлено майже пів тисячі нових хворих на коронавірус

Минулої доби у Києві від ускладнень коронавірусної хвороби померли 11 осіб

За минулу добу, 26 травня, у Києві коронавірус виявлено у 454 людей. Це на 69 осіб більше, ніж за попередню добу (за добу 25 травня було 385 хворих). Загалом від початку епідемії у Києві підтверджено 205517 випадків захворювання на Covid-19.

Від початку епідемії в Києві від коронавірусу:

одужали 157728 осіб (за добу 26 травня 3196)

померли 5055 осіб (за добу 11)

У Київській області від початку епідемії зафіксовано 124578 випадків захворювання на Covid-19. За добу виявлено 194 нових хворих. За попередню добу збільшення складало 208 осіб.

Від початку епідемії на Київщині:

одужали від коронавірусу 117178 осіб (за добу 26 травня 599)

померли 2662 людини (за добу 3)

Загалом в Україні від початку епідемії підтверджено 2193367 випадків захворювання на Covid-19. Протягом 26 травня зафіксовано 3509 хворих на коронавірус.

За даними Міністерства охорони здоров’я, за останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (454), Дніпропетровській (284), Львівській (278), Харківській (233) та Київській (194) областях.

Нагадаємо, за добу 25 травня в Києві виявили 385 хворих на коронавірус, померли 9 осіб.

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