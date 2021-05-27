  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус
    Новини

    За добу у Києві виявлено майже пів тисячі нових хворих на коронавірус

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    У Києві найвища серед регіонів України добова кількість виявлених випадків Covid-19 - За добу у Києві виявлено майже пів тисячі нових хворих на коронавірус
    У Києві найвища серед регіонів України добова кількість виявлених випадків Covid-19
    Фото з відкритих джерел

    Минулої доби у Києві від ускладнень коронавірусної хвороби померли 11 осіб

    За минулу добу, 26 травня, у Києві коронавірус виявлено у 454 людей. Це на 69 осіб більше, ніж за попередню добу (за добу 25 травня було 385 хворих). Загалом від початку епідемії у Києві підтверджено 205517 випадків захворювання на Covid-19.

    Від початку епідемії в Києві від коронавірусу:

    • одужали 157728 осіб (за добу 26 травня 3196)
    • померли 5055 осіб (за добу 11)

    У Київській області від початку епідемії зафіксовано 124578 випадків захворювання на Covid-19. За добу виявлено 194 нових хворих. За попередню добу збільшення складало 208 осіб.

    Від початку епідемії на Київщині:

    • одужали від коронавірусу 117178 осіб (за добу 26 травня 599)
    • померли 2662 людини (за добу 3)

    Загалом в Україні від початку епідемії підтверджено 2193367 випадків захворювання на Covid-19. Протягом 26 травня зафіксовано 3509 хворих на коронавірус.

    За даними Міністерства охорони здоров’я, за останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (454), Дніпропетровській (284), Львівській (278), Харківській (233) та Київській (194) областях.

    Нагадаємо, за добу 25 травня в Києві виявили 385 хворих на коронавірус, померли 9 осіб.

    Читайте також:
    Теги: Київ статистика Київщина епідемія коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    За добу у Києві виявлено майже пів тисячі нових хворих на коронавірус