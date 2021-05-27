В Україні за добу підтвердили понад 3,5 тисячі випадків Covid-19

Найбільше заражень у Києві та Дніпропетровській області

В Україні за минулу добу, 26 травня, підтвердили 3509 нових випадків коронавірусу. Одужали при цьому 16 867 осіб. Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я.

Серед захворілих 193 дитини та 82 медпрацівники. Найбільше заражень підтвердили в Києві (454), Дніпропетровській (284), Львівській (278), Харківській (233) та Київській (194) областях.

Також за вчора підтвердили 183 летальних випадки, 1402 пацієнти госпіталізували.

Всього за добу проведено 67 564 тестування на коронавірус. З них методом ПЛР -29 280, методом ІФА-12 440, досліджень Експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 - 25 844.

За весь час пандемії в країні заразилися 2 млн 193 тисяч 367 осіб, одужали – 2 млн 6 тисяч 918, летальних випадків – 50 076.

Відзначимо, в порівнянні з попередньою добою зафіксовано невелике зростання нових випадків – днем раніше підтвердили 3395 заражень.

Тим часом, кількість хворих на коронавірус в Україні може зрости з середини літа або на початку осені. Такий прогноз в ефірі одного з українських телеканалів повідомила лікар-інфекціоніст Ольга Голубовська. «Ми очікуємо зростання захворюваності. Один з варіантів – це середина літа, другий – початок осені, якщо не з’явиться ще якась нова мутація», – прогнозує лікар.