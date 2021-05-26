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    Свіжі Covid-дані: у Києві найгірша ситуація

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    Третя хвиля коронавірусу пішла на спад - Свіжі Covid-дані: у Києві найгірша ситуація
    Третя хвиля коронавірусу пішла на спад
    Фото з відкритих джерел

    До п'ятірки регіонів із найбільшою кількістю виявлених за добу хворих потрапила Київська область

    За минулу добу, 25 травня, у Києві коронавірус виявлено у 385 людей. Це на 17 осіб менше, ніж за попередню добу (за добу 24 травня було 402 хворих). Загалом від початку епідемії у Києві підтверджено 204678 випадків захворювання на Covid-19.

    Від початку епідемії в Києві від коронавірусу:

    • одужали 150195 осіб
    • померли 5035 особи

    У Київській області від початку епідемії зафіксовано 124384 випадки захворювання на Covid-19. За добу виявлено 208 нових хворих. За попередню добу збільшення складало 170 осіб.

    Від початку епідемії на Київщині:

    • одужали від коронавірусу 116286 осіб
    • померли 2649 людей

    Загалом в Україні від початку епідемії підтверджено 2189858 випадків захворювання на Covid-19. Протягом 25 травня зафіксовано 3395 хворих на коронавірус.

    За даними Міністерства охорони здоров’я, за останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (385), Харківській (328), Дніпропетровській (277) Запорізькій (219) та Київській (208) областях.

    Нагадаємо, за добу 24 травня в Києві виявили 402 хворих на коронавірус, померли 12 осіб.

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    Теги: Київ статистика Київщина епідемія коронавірус
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    Свіжі Covid-дані: у Києві найгірша ситуація