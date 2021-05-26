Свіжі Covid-дані: у Києві найгірша ситуація
До п'ятірки регіонів із найбільшою кількістю виявлених за добу хворих потрапила Київська область
За минулу добу, 25 травня, у Києві коронавірус виявлено у 385 людей. Це на 17 осіб менше, ніж за попередню добу (за добу 24 травня було 402 хворих). Загалом від початку епідемії у Києві підтверджено 204678 випадків захворювання на Covid-19.
Від початку епідемії в Києві від коронавірусу:
- одужали 150195 осіб
- померли 5035 особи
У Київській області від початку епідемії зафіксовано 124384 випадки захворювання на Covid-19. За добу виявлено 208 нових хворих. За попередню добу збільшення складало 170 осіб.
Від початку епідемії на Київщині:
- одужали від коронавірусу 116286 осіб
- померли 2649 людей
Загалом в Україні від початку епідемії підтверджено 2189858 випадків захворювання на Covid-19. Протягом 25 травня зафіксовано 3395 хворих на коронавірус.
За даними Міністерства охорони здоров’я, за останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (385), Харківській (328), Дніпропетровській (277) Запорізькій (219) та Київській (208) областях.
Нагадаємо, за добу 24 травня в Києві виявили 402 хворих на коронавірус, померли 12 осіб.