Церква і вакцинація. Чи допоможуть священники подолати Covid-19?

Найперше, що може робити церква – це говорити з тими, хто сумнівається, чи варто вакцинуватися

Рятують ліки чи Господь?

Церква належить до трійки інституцій, яким українське суспільство довіряє найбільше. Згідно з даними центра Разумкова, церкві довіряють 64% українців, більше – лише волонтерським організаціям (65%) та Збройним Силам (70%). Отже, під час пандемії коронавірусу саме церква могла б виконувати просвітницьку роль і не лише навертати на віру, а й переконувати паству у необхідності піклуватися про своє здоров’я та робити щеплення.

UNICEF в Україні провелала розмову з в.о. голови Синодального Управління Медичного Капеланства ПЦУ о. Сергієм Дмитрієвим. Модератором дискусії виступила експерт UNICEF в Україні, лікар Катерина Булавінова.

Священик відповів на питання, які хвилюють суспільство у контексті спалаху коронавірусу в Україні та вакцинаційної кампанії проти Covid-19. Зокрема, він розповів…

В.о. голови Синодального Управління Медичного Капеланства ПЦУ о. Сергій Дмитрієв

…про позицію різних конфесій

Існує єдина позиція, одноголосна позиція про необхідність щеплення.

…хто проти щеплень

За словами отця Сергія, справді існують релігійні групи, які відкидають не лише вакцинацію, а й лікування як таке. «Господь тебе врятує, тобі не потрібні ніякі ліки, – кажуть вони. При цьому самі пастори таких груп вживають ліки, ходять у хороші клініки», – зауважує священик.

Отець Сергій наголошує, що ПЦУ бореться із такими тоталітарними сектами, релігійними групами. «Наш основний аргумент – це теза з Біблії, Книги Буття; теза, яку визнають і іудеї, і мусульмани, і християни. Вона про те, що Господь створив лікаря як інструмент для лікування, працею якого не потрібно нехтувати», – сказав він.

…ініціативи РПЦ

У лютому РПЦ опинилась у центрі «вакцинального скандалу». Тоді Центр інформації Московської церкви в Україні розпочав кампанію у соцмережах проти закопропроекту «Про систему громадського здоров'я» Церква МП в Україні спровокувала в соцмережах кампанію проти «примусової вакцинації», яку начебто готує українська влада. Церква влаштувала опитування своїх вірян, яких начебто будуть насильно вакцинувати, бо законопроєкт передбачав положення про «примусову вакцинацію». Після ж Центр інформації цієї релігійної організації, посилаючись на думку своїх вірян і цитуючи їх, наполягає, що люди не бажають вакцинуватись. За його даними, дискутували над темою понад 33 тисячі користувачів, які залишили понад 600 коментарів у соцмережах на офіційних сторінках Московського патріархату в Україні.

За словами отця Сергія, усі антивакцинальні дії служителів московської церкви слід сприймати як особисту ініціативу на місцях. Нічого із цим вдіяти не можна. «Керівний орган РПЦ знаходиться у Москві, ми не можемо туди звернутися», – констатує священик.

…дії церкви в умовах пандемії

Найперше, що може робити церква – це говорити з тими, хто сумнівається, чи варто вакцинуватися. Ми ведемо активну просвітницьку роботу всередині церкви. Кажемо, що вакцинація – це рятування життя. кажемо, що відмова від вакцинації – це загроза життю не лише тій людині, яка відмовилась, а й її оточенню. Пастор, релігійний лідер має своїм прикладом показувати, що це – необхідний крок. Звісно, ми не можемо нікого змушувати, але ми намагаємося розмовляти.

На думку отця Сергія, люди проти постають вакцинації через недовіру. «Це недовіра до МОЗ, до лікарів. Часто дослухаються до негативної інформації з телевізора. Але таких людей я особисто зустрічав дуже мало. Натомість у нас є священники-лікарі, які і працюють лікарями, і фахово ведуть просвітницьку роботу», – зазначив він.

…роль медичного капелана

Отець Сергій розказав, що наразі ПЦУ відпрацьовує модель роботи медичного капелана. «Для наших людей це щось дивне, тоді як на Заході ця модель працює понад 100 років. Це людина, яка проходить медичні курси», - пояснює священик і додає, що священика (без медичної освіти) на ці курси направляє конфесія.

За словами отця Сергія, функція медичного капелану – це духовний супровід пацієнта. «Він спілкується ще й з родичами, з медперсоналом – щоб підтримати морально, розгрузити психологічно», - зазначає отче.

Ще одна функція медичного капелана – це супровід тіла пацієнта у лікарні після його смерті. «Крім того, родичам, яких не пускають до інфекційного хворого, вкрай важливо знати, якими були останні години їхньої близької людини. До того ж, їх хтось має захистити і лікарів, чий пацієнт помер. Налагоджування таких взаємодій – це задача медичного капелана», – додає священик.

Робота медичного капелана є безоплатною. «Священик живе за рахунок церкви, тобто пожертв. Плюс – часто священники мають ще якесь місце роботи», - зауважує отець Сергій.

Щодо суто технічної сторони процесу, вона виглядає так: лікарня заключає договір із капеланом. «В одній лікарні можуть працювати представники кількох конфесій. У такому випадку конфесія не адже завдання у медичних капеланів – це не навернути на віру», – пояснює священик.

…Великдень і зараження Covid-19

Відповідаючи на питання про те, чи багато людей відвідало церкви у Великдень і чи слід, відтак, продовж пари тижнів очікувати напливу ковідних пацієнтів у лікарнях, отець Сергій відповів: «У мене завжди викликало подив: таке відчуття, що коронавірус у нас розповсюджується лише у церквах. Зайдіть у будь-який ТРЦ у Києві – там не проштовхнутися. У церкви стільки людей не ходить».

Священик також додав, що церква, на його думку, не є одним з головних розповсюджувачів інфекції.

«Треба вакцинуватися. Мій лікар пояснив цю необхідність просто: щеплення – це як бронежилет. Вас може вдарити куля у голову, але треба використовувати усі шанси знизити ризики», – резюмував священик.

Наталія Сокирчук, «Главком»