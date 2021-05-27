МОЗ назвав кількість українців, які відчули побічні ефекти після вакцинації

Відсоток виникнення так званих несприятливих подій після імунізації становить менше 1%

«Користь від введення вакцин в захисті від коронавірусної хвороби продовжує переважати над можливими ризиками», – зазначили у МОЗ

З початку вакцинації від коронавірусної інфекції в Україні медики зафіксували 1 436 випадків виникнення побічних ефектів у тих, хто отримав щеплення.

Відповідну статистику повідомив Державний експертний центр Міністерства охорони здоров'я України у Facebook.

Так, за словами експертів, відсоток виникнення так званих несприятливих подій після імунізації становить менше 1%.

У Центрі зазначають, що 0,22% «побочки» були зафіксовані після введення вакцини Covishield; 0,049% після китайської вакцини CoronaVac; 0,034% після вакцини Comirnaty (Pfizer); 0,083% після вакцини AstraZeneca (Південна Корея).

«Користь від введення вакцин в захисті від коронавірусної хвороби продовжує переважати над можливими ризиками», – зазначили в Державному експертному центрі.

Напередодні прем'єр розповів, коли в Україні запустять паспорти вакцинації.

Раніше дослідження показало, що вакцини Pfizer та AstraZeneca дієві проти нового мутованого штаму коронавірусу.

Також вакцина від Moderna показала вражаючу ефективність для підлітків.

До слова, 25 травня помер Вільям Шекспір – перший у світі чоловік, якого вакцинували від Covid-19.

Зазначимо, Інститут біології клітини НАН України розробляє білкову вакцину проти Covid-19 на гуманізованих дріжджах. Українська вакцина буде значно дешевшою за імпортну, оскільки середовище не вибагливе.