У Києві за добу виявили 82 нових хворих на коронавірус

Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі

У столиці за минулу добу коронавірус виявили у 82 киян. Померли 10 людей. Про це мер Києва Віталій Кличко написав у своєму Telegram-каналі.

«82 підтверджених випадки захворювання на коронавірус за добу в столиці. Померли 10 людей. Усього за період пандемії в місті 2514 летальних випадків від вірусу. А підтверджених випадків захворювання на сьогодні вже 131 949», – повідомив Кличко.

Захворіли: 42 жінки віком від 24 до 83 років і 38 чоловіків віком від 20 до 85 років. А також одна дівчинка віком 15 років та один хлопчик, якому чотири роки.

До лікарень столиці госпіталізували 10 пацієнтів. Одужали минулої доби 282 людини. Загалом коронавірус подолали 87 тисяч киян.

«Найбільше випадків захворювання виявили в районах: Дарницькому районі – 18, Деснянському – 15 та Печерському і Оболонському районах – по 12 випадків», – зазначив Віталій Кличко.

Коронавірус в Україні

Всього 1271143

Одужали 1114301

Хворіють 132512

Померли 24330

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Нагадаємо, минулої доби в Україні зафіксовано 3094 нових випадки коронавірусної хвороби Covid-19. Зокрема, вчора захворіли 183 дитини та 72 медпрацівники.

За минулу добу було госпіталізовано 1917 людей з діагнозом коронавірус. Від ускладнень хвороби померли 45 пацієнтів. Одужало впродовж минулої доби 2002 особи.

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