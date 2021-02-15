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    У світі

    Комаровський дав пораду щодо вакцинації тим, хто перехворів на коронавірус

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    Комаровський дав пораду щодо вакцинації тим, хто перехворів на коронавірус

    Після вакцинації рівень імунного захисту і кількість антитіл вище, ніж після перенесеної хвороби

    Лікар і телеведучий Євген Комаровський дав пораду щодо вакцинації тим, хто перехворів на коронавірус.

    Про це він розповів в своєму Instagram-акаунті.

    «На сьогодні позиція практично всіх медичних співтовариств і всіх, хто реально вакцинує, чітка і єдина: прищеплювати від коронавірусу треба навіть тих, хто перехворів», – зазначив експерт.

    За словами Комаровського, після вакцинації рівень імунного захисту і кількість антитіл вище, ніж після перенесеної хвороби.

    Раніше Комаровський назвав спосіб знизити ризик зараження коронавірусом.

    За його словами, «відстежити» збільшення ризику зараження в закритих приміщеннях можна за допомогою приладів, що вимірюють концентрацію вуглекислого газу.

    До слова, відомий лікар і телеведучий Євген Комаровський пояснив, як працювати в офісі і не підхопити Covid-19.

    Також Комаровський розповів, як захиститися від нового штаму коронавірусу.

    Теги: здоров'я лікар хвороби Instagram коронавірус
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