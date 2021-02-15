Після вакцинації рівень імунного захисту і кількість антитіл вище, ніж після перенесеної хвороби

Лікар і телеведучий Євген Комаровський дав пораду щодо вакцинації тим, хто перехворів на коронавірус.

Про це він розповів в своєму Instagram-акаунті.

«На сьогодні позиція практично всіх медичних співтовариств і всіх, хто реально вакцинує, чітка і єдина: прищеплювати від коронавірусу треба навіть тих, хто перехворів», – зазначив експерт.

За словами Комаровського, після вакцинації рівень імунного захисту і кількість антитіл вище, ніж після перенесеної хвороби.

Раніше Комаровський назвав спосіб знизити ризик зараження коронавірусом.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Доктор Комаровский (@doctor_komarovskiy)

За його словами, «відстежити» збільшення ризику зараження в закритих приміщеннях можна за допомогою приладів, що вимірюють концентрацію вуглекислого газу.

До слова, відомий лікар і телеведучий Євген Комаровський пояснив, як працювати в офісі і не підхопити Covid-19.

Також Комаровський розповів, як захиститися від нового штаму коронавірусу.