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    У Києві новий коронавірусний рекорд: за добу 1,9 тис. нових хворих

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    Кількість хворих на коронавірус у Києві зростає щодня - У Києві новий коронавірусний рекорд: за добу 1,9 тис. нових хворих
    Кількість хворих на коронавірус у Києві зростає щодня
    Фото з відкритих джерел

    За останню добу у Києві зафіксована найбільша кількість підтверджених випадків коронавірусу серед усіх регіонів

    За минулу добу, 9 грудня, у Києві коронавірус виявлено у 1899 людей. Це на 171 особу більше, ніж за попередню добу (за добу 8 грудня було 1728 хворих). Загалом від початку епідемії у Києві підтверджено 86437 випадків захворювання на Covid-19.

    «За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1899), Запорізькій (1060), Дніпропетровській (835), Черкаській (721) та Харківській (719) областях», – повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

    Від початку епідемії в Києві від коронавірусу одужали 26403 особи, померли 1498 осіб.

    У Київській області зафіксовано 46211 випадків захворювання на Covid-19. За добу виявлено 714 нових хворих. За попередню добу збільшення складало 943 осіб. Від початку епідемії одужали від коронавірусу 17476 осіб, померли 780 людей.

    Загалом в Україні від початку епідемії підтверджено 858814 випадків захворювання на Covid-19. Протягом 9 грудня зафіксовано 13371 хворий на коронавірус. 

    Як повідомлялося, від початку епідемії станом на ранок 9 грудня у Києві було підтверджено 84538 випадків захворювання на Covid-19. За добу коронавірус виявлено у 1728 осіб.  

    У Київській області було зафіксовано 45497 випадків захворювання на Covid-19. За добу виявлено 943 нових хворих.

    Нагадаємо, раніше найбільша кількість хворих на коронавірус у Києві була виявлена протягом 30 листопада – у 1799 людей.

    Теги: Київ статистика Київщина Максим Степанов епідемія коронавірус
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