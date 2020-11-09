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    За крок до самогубства: київські патрульні врятували 80-річну бабусю (відео)

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    Патрульний дістався до бабусі на драбині рятувальників - За крок до самогубства: київські патрульні врятували 80-річну бабусю (відео)
    Патрульний дістався до бабусі на драбині рятувальників
    Скріншот з відео

    Пенсіонерку зняли з вікна восьмого поверху

    Столичні патрульні врятували 80-річну жінку, яка сиділа на підвіконні квартири на восьмому поверсі, звісивши ноги донизу.

    Про це повідомляє пресслужба Патрульної поліції України.

    Зазначається, що очевидиця переймалася, що бабуся має намір зістрибнути, тож покликала поліцейських на допомогу.

    «За декілька хвилин патрульні Оксана Піскун та Ярослав Колодяжний були поблизу багатоповерхівки на вулиці Челябінській. Двері квартири, у вікні якої була жінка, ніхто не відчиняв. Аби потрапити всередину, поліцейські викликали рятувальників. Патрульний дістався восьмого поверху, скориставшись їхньою драбиною», – розповіли у поліції.

    Наблизившись до жінки, поліцейський почав розмову із нею та переконував жінку повернутися назад до кімнат, а потім обережно допоміг бабусі залізти всередину.

    Також інспектори викликали на місце лікарів та родичів 80-річної врятованої.

    Нагадаємо, наприкінці минулого місця у столиці з вікна багатоповерхівки вистрибнула жінка.

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