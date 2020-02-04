За місяць патрульні затримали на Київщині понад дві сотні п’яних водіїв



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На нетверезих водіїв правоохоронці складають адмінпротоколи

За січень 2020 року на території Київщини патрульні поліцейські склали 233 протоколи на нетверезих водіїв.

Про це повідомляє Патрульна поліція Київської області.

За таке грубе порушення правил дорожнього руху передбачена адміністративна відповідальність за ст. 130 КУпАП.

«Вкотре нагадуємо водіям не нехтувати своєю безпекою та безпекою інших громадян! Адже часом безвідповідальне керування тягне за собою непоправні наслідки», - зазначили правоохоронці.

Як повідомлялося, 2 лютого на 39-му км автодороги Київ - Чоп водій Jeep Patriot здійснив виїзд на зустрічну смугу руху, де скоїв зіткнення з позашляховиком Volkswagen Tiguan.

У 51-річного водія Jeep Patriot поліцейські виявили ознаки алкогольного сп’яніння. Водій пройшов перевірку на стан сп’яніння. Результат – 2,43 проміле, що у 12 разів перевищує допустиму норму.

Відносно водія патрульні склали ряд адміністративних матеріалів, протокол за ст. 124 (Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів) КУпАП та протокол ст. 130 (Керування транспортними засобами особами, які перебувають у стані алкогольного сп'яніння) КУпАП.