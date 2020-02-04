У Києві водійка Skoda з дворічною дитиною в авто протаранила Volkswagen і знесла світлофор (фото, відео)



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Фото: Інформатор

До лікарні потрапили водій Volkswagen і дворічна дитина

У понеділок, 3 лютого, на Харківській площі у Києві зіткнулися Volkswagen Caddy і Skoda Octavia. В результаті ДТП постраждали водій Volkswagen і дворічна дитина з автомобіля Skoda.

Про це повідомляє Центр організації дорожнього руху.

У мережі з'явилося відео моменту аварії. Водійка легковика, як видно на відео, проїхала на червоний сигнал світлофора, спричинивши аварію.

«Skoda Octavia вилетіла на перехрестя, рухаючись у бік Борисполя, та врізалась у Volkswagen. Як бачимо, сталося це в момент, коли автівки з боку Бортничів уже розпочали рух. Volkswagen від удару розвернуло, Skoda проїхала далі та знесла світлофорний стовп. При цьому її пасажиром була дворічна дитина», - йдеться в повідомленні дорожників.

У Центрі організації дорожнього руху додали, що легковик Skoda пошкодив світлофорну консоль і транспортні світлофори.

Дорожники демонтували пошкоджені об’єкти, встановили тимчасову опору зі світлофорами та підключили їх до Автоматизованої системи керування дорожнім рухом (АСКДР).

Світлофорне регулювання на Харківській площі відновили через три години після ДТП. Капітальну світлофорну консоль встановлять до кінця тижня.