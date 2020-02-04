На Кільцевій у Києві маршрутка протаранила автомобіль (фото)



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Для оформлення ДТП на місце викликали поліцію Фото: dtp.kiev.ua

У ДТП обійшлося без постраждалих

У понеділок, 3 лютого, ввечері на Кільцевій дорозі у Києві маршрутний автобус підрізав легковий автомобіль.

Про це повідомляється на сторінці dtp.kiev.ua у Facebook.

Автомобіль Renault з’їжджав з проспекту Перемоги на Кільцеву дорогу та отримав удар у лівий бік.

«Водій маршрутного таксі №301 (Вишневе - Академмістечко) перелаштовувався з середньої смугу у праву крайню та підрізав легковий автомобіль. На момент зіткнення у громадському транспорті було близько 15 пасажирів», - йдеться в повідомленні.

Удар був невеликої сили і обійшлося без травмованих.

Однак, керманич маршрутки почав лаятися, потім пропонував гроші, але водій легковика все-таки викликав поліцію для оформлення ДТП.

Як повідомлялося, 2 лютого на 39-му км автодороги Київ - Чоп водій Jeep Patriot здійснив виїзд на зустрічну смугу руху, де скоїв зіткнення з позашляховиком Volkswagen Tiguan.