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    Новини

    На Кільцевій у Києві маршрутка протаранила автомобіль (фото)

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    Для оформлення ДТП на місце викликали поліцію - На Кільцевій у Києві маршрутка протаранила автомобіль (фото)
    Для оформлення ДТП на місце викликали поліцію
    Фото: dtp.kiev.ua

    У ДТП обійшлося без постраждалих

    У понеділок, 3 лютого, ввечері на Кільцевій дорозі у Києві маршрутний автобус підрізав легковий автомобіль.

    Про це повідомляється на сторінці dtp.kiev.ua у Facebook.

    Автомобіль Renault з’їжджав з проспекту Перемоги на Кільцеву дорогу та отримав удар у лівий бік.

    «Водій маршрутного таксі №301 (Вишневе - Академмістечко) перелаштовувався з середньої смугу у праву крайню та підрізав легковий автомобіль. На момент зіткнення у громадському транспорті було близько 15 пасажирів», - йдеться в повідомленні.

    Удар був невеликої сили і обійшлося без травмованих.

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    На Кільцевій у Києві маршрутка протаранила автомобіль (фото)
    На Кільцевій у Києві маршрутка протаранила автомобіль (фото)
    На Кільцевій у Києві маршрутка протаранила автомобіль (фото)

    Однак, керманич маршрутки почав лаятися, потім пропонував гроші, але водій легковика все-таки викликав поліцію для оформлення ДТП.

    Як повідомлялося, 2 лютого на 39-му км автодороги Київ - Чоп водій Jeep Patriot здійснив виїзд на зустрічну смугу руху, де скоїв зіткнення з позашляховиком Volkswagen Tiguan. 

    Національна поліція України ДТП Київ громадський транспорт автомобіль
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