На Кільцевій у Києві маршрутка протаранила автомобіль (фото)
У ДТП обійшлося без постраждалих
У понеділок, 3 лютого, ввечері на Кільцевій дорозі у Києві маршрутний автобус підрізав легковий автомобіль.
Про це повідомляється на сторінці dtp.kiev.ua у Facebook.
Автомобіль Renault з’їжджав з проспекту Перемоги на Кільцеву дорогу та отримав удар у лівий бік.
«Водій маршрутного таксі №301 (Вишневе - Академмістечко) перелаштовувався з середньої смугу у праву крайню та підрізав легковий автомобіль. На момент зіткнення у громадському транспорті було близько 15 пасажирів», - йдеться в повідомленні.
Удар був невеликої сили і обійшлося без травмованих.
Однак, керманич маршрутки почав лаятися, потім пропонував гроші, але водій легковика все-таки викликав поліцію для оформлення ДТП.
Як повідомлялося, 2 лютого на 39-му км автодороги Київ - Чоп водій Jeep Patriot здійснив виїзд на зустрічну смугу руху, де скоїв зіткнення з позашляховиком Volkswagen Tiguan.