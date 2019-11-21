Черговий антирекорд: у Києві патрульні зловили найстарішого водія з ознаками сп’яніння



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Renault допустив зіткнення з п’ятьма припаркованими автомобілями Фото: Патрульна поліція Києва

Попередній антирекорд встановив 77-річний п'яний водій, який в'їхав у дерево

Нещодавно до столичної поліції надійшло повідомлення про ДТП без потерпілих на вулиці Волгоградській у Солом’янському районі Києва. Зі слів заявника, водій Renault допустив зіткнення з п’ятьма припаркованими автомобілями.

Про це повідомляє Патрульна поліція Києва.

Прибувши на місце події, інспектори поспілкувались з 80-річним водієм Renault та виявили у нього явні ознаки алкогольного сп'яніння. Чоловік погодився пройти огляд за допомогою приладу драгер, який показав позитивний результат.

На кермувальника патрульні склали протоколи за ч.1 ст. 130 (Керування в стані сп'яніння) та ст.124 (Вчинення ДТП без потерпілих) КУпАП.

Нагадаємо, нещодавно 77-річний водій в'їхав у дерево, у нього патрульні також виявили явні ознаки сп'яніння. ДТП сталася на вулиці Антонова. Приїхавши на місце події, інспектори виявили автомобіль Hyudai Tucson та водія, який розповів, що не впорався з керуванням та допустив наїзд на перешкоду - дерево. Під час спілкування з кермувальником, патрульні помітили у нього явні ознаки сп'яніння, а тому запропонували чоловіку пройти огляд на стан алкогольного сп'яніння за допомогою приладу драгер. Алкотестер показав результат - 1,86 проміле.

На 77-річного водія патрульні склали протоколи за ст. 124 (Вчинення ДТП без потерпілих) та ч.1 ст.130 (Керування в стані сп'яніння) КУпАП.

Як повідомлялося, з 11-го по 17 листопада київські патрульні склали 199 адміністративних матеріалів за керування транспортним засобом в стані сп'яніння.