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    За останні п'ять років у Києві значно зріс рівень дитячого травматизму

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    За останні п'ять років у Києві значно зріс рівень дитячого травматизму

    Виявити рівень безпеки дитячих атракціонів в місцях громадського відпочинку не вдалося

    Статистика демонструє стабільний приріст травматичних випадків з дітьми на вулицях столиці. Про це повідомив депутат Київської міської ради Олександр Пабат на своїй сторінці у Facebook.

    Як свідчить інформація, надана депутату Департаментом охорони здоров’я КМДА, за 5 років кількість зафіксованих травм серед дітей і підлітків до 17 років виріс з 25 601 - у 2013 році до 37 878 у минулому.

    «Тобто більш ніж на 12 000 випадків», - зазначив Пабат.

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    «Не знаю, скільки ще часу і які зведення потрібні, щоб були відкладені PR-проекти (в тому числі до Дня захисту дітей) і почалася робота над забезпеченням реальної фізичної безпеки. Сьогодні статистика демонструє стабільний приріст травматичних випадків з дітьми на вулицях столиці», - сказав депутат.

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    Крім того, співробітники Пабата робили запит з метою виявити рівень безпеки дитячих атракціонів в місцях громадського відпочинку, але наказом Міністерства охорони здоров’я від 2018 року скасовано форму №50 медичної статистичної звітності, що не дозволяє розглянути проблематику в зрізах, а дає загальні дані.

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