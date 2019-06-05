За останні п'ять років у Києві значно зріс рівень дитячого травматизму документ



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Виявити рівень безпеки дитячих атракціонів в місцях громадського відпочинку не вдалося

Статистика демонструє стабільний приріст травматичних випадків з дітьми на вулицях столиці. Про це повідомив депутат Київської міської ради Олександр Пабат на своїй сторінці у Facebook.

Як свідчить інформація, надана депутату Департаментом охорони здоров’я КМДА, за 5 років кількість зафіксованих травм серед дітей і підлітків до 17 років виріс з 25 601 - у 2013 році до 37 878 у минулому.

«Тобто більш ніж на 12 000 випадків», - зазначив Пабат.

«Не знаю, скільки ще часу і які зведення потрібні, щоб були відкладені PR-проекти (в тому числі до Дня захисту дітей) і почалася робота над забезпеченням реальної фізичної безпеки. Сьогодні статистика демонструє стабільний приріст травматичних випадків з дітьми на вулицях столиці», - сказав депутат.

Крім того, співробітники Пабата робили запит з метою виявити рівень безпеки дитячих атракціонів в місцях громадського відпочинку, але наказом Міністерства охорони здоров’я від 2018 року скасовано форму №50 медичної статистичної звітності, що не дозволяє розглянути проблематику в зрізах, а дає загальні дані.