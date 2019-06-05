У Києві судитимуть збоченця, який вчинив розпусні дії щодо двох дітей



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Злочин скоєно поблизу одного з кафе біля озера в Оболонському районі столиці

Київською місцевою прокуратурою №5 завершено досудове розслідування та скеровано до суду обвинувальний акт відносно 30-річного чоловіка, уродженця Чернігівської області, за вчинення розпусних дій відносно двох малолітніх. Про це повідомила пресслужба столичної прокуратури.

«На початку квітня цього року близько шостої години вечора молодик відпочивав в одному з кафе біля озера в Оболонському районі столиці. Побачивши двох дітей, які гралися поруч з кафе, з метою задоволення власної статевої пристрасті чоловік підійшов до них та вчинив розпусні дії сексуального характеру. Аморальні дії помітили дорослі, які затримали чоловіка на місці вчинення злочину та викликали працівників поліції», - розповіли в прокуратурі.

За наслідками досудового розслідування зловмиснику повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 156 КК України (умисні дії, що виразилися у вчинені розпусних дій щодо малолітніх), санкція якої передбачає покарання до 8 років позбавлення волі.

Обвинувальний акт за фактом вчиненого зловмисником злочину скеровано до Оболонського районного суду для розгляду по суті.

Нагадаємо, на Київщині скеровано до суду обвинувальний акт стосовно батька, який із товаришем упродовж двох років систематично ґвалтував своїх малолітніх дочок.