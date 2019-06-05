У Кривому Розі почався конкурс бізнес-ідей щодо створення дитячих центрів розвитку



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Найкращі проекти зі створення дитячих центрів розвитку профінансує група Метінвест, інвестиції становитимуть 4 млн грн

Громадська організація Криворізький фонд майбутнього виступила ініціатором конкурсу бізнес-ідей щодо розвитку дітей у віці від двох років, передає сайт Метінвест.

Найкращі проекти зі створення дитячих центрів розвитку профінансує група Метінвест. Інвестиції становитимуть 4 млн грн. Експертну підтримку нададуть фахівці міжнародного майданчика соціальних інновацій SILab Ukraine.

У конкурсі можуть взяти участь криворізькі підприємці, представники громадських організацій і містяни з ідеями щодо навчання та розвитку дітей.

На реалізацію своїх проектів автори отримають не менше 300 тис. грн.

Заявки прийматимуть до 14 червня, після чого експертна рада обере найкращі роботи. Фіналісти пройдуть навчання з фахівцями SILab Ukraine і після публічного захисту своїх проектів почнуть реалізовувати задумане.

Соціальне підприємництво сьогодні успішно працює в Європі і становить близько 10% бізнесу, представленого в регіоні. SILab Ukraine займається розвитком цього напряму в Україні.

«Наше завдання – навчити майбутніх керівників будувати бізнес так, щоб вони з першого дня могли покрити свої базові витрати, а не працювати у збиток. Тому етап навчання буде дуже насиченим і активним. Очікується, що зрештою учасники сформують бізнес-моделі своїх центрів», – розповідає співзасновниця міжнародної школи соціального підприємництва SELab Анна Гулевська-Черниш.

Генеральний директор Інгулецького ГЗК Олександр Герасимчук каже, що їх зацікавила представлена концепція програми.

«Зі створенням дитячих центрів у місті з’являються додаткові сервіси, розвивається інфраструктура, життя стає комфортнішим. Наші інвестиції сприятимуть створенню нових робочих місць, підтримуватимуть малий і середній бізнес», - зазначив Герасимчук.