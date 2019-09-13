За останній місяць стан повітря в Києві різко погіршився



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У Києві спостерігається смог

Проблеми екології та чистоти повітря в Києві спричинені низкою факторів

За останній місяць поблизу Києва сталося понад 800 пожеж. У порівняння з минулими місяцями цей показник зріс майже у сім разів. Почастішали випадки підпалів трав’яних настилів. Рятувальники Києва співпрацюють із відповідними службами області, щоб спільними зусиллями подолати пожежі. Про це повідомив перший заступник голови Київської міської держадміністрації Микола Поворозник.

Як інформує пресслужба КМДА, він зауважив, що проблеми екології та чистоти повітря в Києві, як і в будь-якому мегаполісі, спричинені низкою факторів. Зокрема, роботою промислових підприємств, збільшенням кількості авто, зростанням випадків пожеж на території Київщини тощо. Вирішуватись ці проблеми мають комплексно, і міська влада працює над модернізацією інфраструктурних об’єктів, щоб зменшити їх вплив на екологію столиці.

«Ми щоденно моніторимо стан повітря, особлива увага приділена територіям, де спостерігається найбільша задимленість. Мова йде про житлові масиви на лівому березі столиці. Цілодобово працює пересувна лабораторія Комунальної аварійно-рятувальної служби», – сказав Поворозник.

Він також заявив, що на сміттєспалювальному заводі «Енергія» встановлені системи відеонагляду, і кожен може побачити реальну картину роботи заводу, який утилізує 25% сміття, що утворюється в місті.

«На заводі вже модернізовані три з чотирьох існуючих електрофільтрів, планується встановлення системи хімічного очищення димових газів», – сказав Поворозник.

Він наголосив, що переважна більшість об’єктів, від яких залежить нормальне функціонування мегаполісу, збудовані у 60-80 роках минулого століття, і міська влада поступово оновлює та модернізує їх.

Як повідомлялося, на сміттєспалювальному заводі «Енергія» планують встановити сортувально-переробну лінію, що дозволить частину сміття відправляти на переробку, а не спалювати. Також завод оснастять системою хімічної очистки, що дозволить у 5 разів зменшити рівень забруднюючих речовин