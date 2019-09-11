Названо райони Києва із найбільш забрудненим повітрям



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Найбільший рівень забруднення повітря спостерігається в районах великих автомагістралей міста

Найбільш забрудненими влітку 2019 року були райони Деміївської та Бессарабської площ

Цього літа у Києві найбільш забруднене повітря було в районі Деміївської та Бессарабської площ. Про це повідомили у Центральній геофізичній обсерваторії ім. Бориса Срезневського.

«У просторовому розподілі найбільш забрудненими влітку 2019 року були райони Деміївської та Бессарабської площ і вулиця Семена Скляренка. Дещо меншим забрудненням (але все ж суттєвим) характеризувалися також проспекти Перемоги (район метро «Святошин») і Оболонський, вулиці Олександра Довженка (поблизу метро «Шулявська»), Каунаська, площа Перемоги, бульвар Лесі Українки, бульвар Вацлава Гавела (перетин з вул. Академіка Стражеска), вулиця Попудренка (район метро «Чернігівська»)», - йдеться у відповіді Центральної геофізичної обсерваторії на запит УНН.

Також повітря на вулиці Інженера Бородіна (район ДВРЗ) і район Гідропарку (поблизу мосту Метро та автомагістралі) характеризувалося підвищеним рівнем забруднення, на проспекті Науки (поряд з метеомайданчиком обсерваторії, зелена зона) – низьким рівнем.

Так, за даними спостережень обсерваторії, існують значні відмінності у рівні забруднення повітря в окремих районах міста, що залежить від рельєфу місцевості, від забудови вулиць, наявності зелених насаджень.

«Основна проблема у місті – це забруднення домішками, які викидаються автотранспортом, тому найбільший рівень забруднення повітря спостерігається в районах великих автомагістралей міста. В районі Бессарабської площі, Деміївської площі, які розташовані у низині, рівень забруднення майже завжди високий, тому що розсіювання шкідливих речовин тут здійснюється повільно, і до того ж в районі цих площ проходить великий потік автотранспорту. У паркових зелених зонах міста рівень забруднення повітря менше за рахунок очищення повітря зеленими насадженнями», - зазначили експерти.

Як повідомлялося, 11-16 вересня у Києві утримуватиметься надзвичайний (5 класу) рівень пожежної небезпеки.

11 вересня вранці на столичних Позняках спостерігається задимлення.

10 вересня жителі Голосіївського району Києва скаржилися на те, що вулиці огорнуло густим димом, а їдкий запах просочився у приміщення.

До слова, у серпні 2018 року протягом кількох тижнів подекуди в столиці спостерігались перевищення допустимих концентрацій шкідливих речовин у 5-7 разів.