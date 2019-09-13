За роботою сміттєспалювального заводу «Енергія» можна спостерігати онлайн (відео)



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Завод «Енергія» відновив свою роботу після зупинки на ремонт

На завод щодня завозять 500 тонн відходів

За роботою сміттєспалювального заводу «Енергія» кияни можуть спостерігати цілодобово на сайті КП «Київтеплоенерго». На заводі встановили камери відеоспостереження.

Про це повідомив директор структурного підрозділу «Завод «Енергія» КП «Київтеплоенерго» Сергій Крикун.

Нагадаємо, завод «Енергія» відновив свою роботу після зупинки на ремонт. Наразі відремонтовано два котлоагрегати, бункер твердих побутових відходів, димову трубу та замінено 30-річний кран в бункері твердих побутових відходів. Це дозволить покращити роботу заводу і збільшити інтенсивність приймання твердих побутових відходів.

Ще триває ремонт третього з чотирьох працюючих на заводі електрофільтрів, що підвищить екологічність системи фільтрації.

«Завод працює в сталому режимі, ніяких відхилень в технологічному процесі з термічного знешкодження побутових відходів не відбувається, тим більше перевищень викидів забруднюючих речовин в навколишнє середовище. Станом на 12.09.2019, на заводі «Енергія» стабільно працює три котлоагрегати, постачальники відходів з Києва завозять 500 тонн відходів кожного дня, які рівномірно спалюються протягом доби», – пояснив Крикун.

Відповідно до стратегії розвитку комунального підприємства «Київтеплоенерго», завод планують оснастити системою хімічної очистки, що дасть змогу у 5 разів знизити викиди забруднюючих речовин.