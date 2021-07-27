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    За пів року в Києві ветеринари стерилізували понад 5 тис. безпритульних тварин

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    У Києві вакцинували проти сказу майже 5600 безпритульних тварин - За пів року в Києві ветеринари стерилізували понад 5 тис. безпритульних тварин
    У Києві вакцинували проти сказу майже 5600 безпритульних тварин
    Фото з відкритих джерел

    Київська міська лікарня ветеринарної медицини відзвітувала про роботу за пів року

    За перше півріччя 2021 року в рамках Київської міської цільової програми контролю за утриманням домашніх тварин та регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами стерилізували та кастрували 5326 безпритульних котів та собак. Про це йдеться у звіті комунального підприємства «Київська міська лікарня ветеринарної медицини», повідомляє пресслужба КМДА.

    Крім того, із метою утримання підконтрольного санітарно-епідеміологічного та епізоотичного стану в Києві вакцинували проти сказу майже 5600 безпритульних тварин.

    Також підприємство провело низку заходів у рамках інформаційно-просвітницької кампанії, мета якої – популяризувати відповідальне ставлення власників до домашніх тварин. Співробітники комунальної лікарні безкоштовно вакцинували 60 домашніх улюбленців, чіпували 142, а 132 внесли в систему «Реєстр домашніх тварин», у якій наразі зареєстровано понад 7 тисяч домашніх тварин.

    Комунальне підприємство активізувало співпрацю з поліцією Києва задля зупинення жорстокого поводження з тваринами. Представники Київської міської лікарні ветеринарної медицини, Національної поліції та зоозахисної спільноти узгодили план дій щодо реагування на випадки жорстокого поводження із тваринами в рамках підготовки роботи Міжвідомчого центру гуманного поводження з тваринами. За цей період фахівці підприємства склали 205 актів про порушення вимог Правил утримання домашніх собак та котів у Києві.

    Також КП «Київська міська лікарня ветеринарної медицини» разом із благодійною організацією Happy Paw провели низку просвітницько-інформаційних заходів у київських школах у рамках проєкту «Від серця до лапок». На підприємстві наголошують, що подібні уроки доброти є вкрай важливими. Адже якщо виховувати нове покоління та навчати дітей поважати будь-яке життя, рівень жорстокості буде знижуватися, а гуманне поводження з тваринами стане пріоритетом.

    Теги: Київ тварини КМДА
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    За пів року в Києві ветеринари стерилізували понад 5 тис. безпритульних тварин