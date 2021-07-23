До Міністерства закордонних справ прийшли кози: фотофакт

Кози паслися й ні на кого не звертали уваги

Одна з кіз спокійно поїдала траву, що росте біля МЗС

У центрі столиці України біля будівлі Міністерства закордонних справ паслися кози. Знімки з'явилися в соціальних мережах.

«Це фото біля українського МЗС зробив днями один із членів Ради Національного банку України», - йдеться в повідомленні Telegram-каналу Sharp`s, що опублікував курйозний кадр.

На фотографії зображені дві кози. Одна спокійно щипає траву, а друга забралася на бетонну огорожу.

На задньому фоні – преміальні позашляховики, припарковані біля будівлі МЗС України.

До слова, нещодавно нардепи ухвалили нові правила утримання тварин.

Зокрема, закон підвищує штрафи за жорстоке поводження з тваринами, а також забороняє:

утримувати тварин особам, на яких накладалося адміністративне стягнення або застосовувалися заходи впливу за жорстоке поводження з тваринами, упродовж року з дня набрання законної сили постановою про його стягнення;

утримувати тварин особам, які притягалися до кримінальної відповідальності за жорстоке поводження з тваринами або були звільнені від кримінальної відповідальності та якщо провадження у справі закрито за нереабілітуючими обставинами;

жебракувати з тваринами;

залишати тварину в закритому салоні автомобіля за відсутності в ньому людини при температурі повітря більше +20ºС та менше +5ºС;

вбивати тварин для регулювання чисельності безпритульних тварин;

використовувати тварин як мішені при навчанні стрільбі або у змаганнях зі стрільби;

використовувати для роботи хворих, поранених, вагітних в останній третині вагітності або недогодованих тварин;

використовувати в роботі з тваринами спорядження та інші засоби, що можуть призвести до травмування, каліцтва або загибелі тварин;

утримувати тварин у приміщеннях, в яких проводиться забій тварин або в яких перебувають туші забитих тварин;

насильно годувати тварин, крім годування з лікувальною чи профілактичною метою, зокрема, забороняється здійснення діяльності з розведення та вирощування гусок та качок для отримання фуа-гра (жирної печінки);

патрати, обсмалювати, знімати шкіру, коптити, відокремлювати частини тощо до припинення серцебиття тварини;

дарувати домашніх тварин як призи, нагороди чи премії;

завдавати домашнім тваринам болю, страждання або пригнічення;

дресирувати тварин у спосіб, що завдає шкоди здоров’ю тварини та її загальному стану;

вбивати тварин шляхом утоплення, задушення, використання електричного струму та речовин, що призводять до отруєння;

замуровування тварин у підвальних приміщеннях;

залишати домашню тварину прив'язаною, якщо довжина прив’язі становить менш як 20 метрів, крім собак, що виконують сторожові функції, для яких така довжина має становити не менше 10 метрів;

незалежно від довжини прив'язі забороняється залишати тварину без можливості сховатися у приміщенні, споруді тощо, прив'язаною під дією прямого сонячного проміння при температурі повітря більше +20ºС або менше 0ºС;

залишати домашню тварину прив'язаною без нагляду у громадських місцях чи місцях скупчення людей (поблизу зупинок, магазинів тощо), а також прив'язувати тварин до транспортних засобів та примушувати до бігу за моторними транспортними засобами;

утримувати в закладах громадського харчування, нічних клубах, готелях, оздоровчих закладах та інших непридатних для показу диких тварин громадських місцях, а також у квартирах, приватних будинках, присадибних, садових ділянках ведмедів, левів, тигрів, кабанів, крокодилів, вовків, великих та отруйних змій, хижих птахів, інших тварин, які становлять загрозу для людей, або видів тварин, занесених до Червоної книги та до Списку II Бернської конвенції;

використовувати тварин для реклами в розважальних закладах та закладах громадського харчування;

надавати фотопослуги з дикими тваринами, крім зоопарків, цирків і дельфінаріїв;

пропагувати жорстоке поводження з тваринами.

Окрім того, закон передбачає, що

вигулювати собак та інших домашніх тварин, які можуть становити небезпеку для життя чи здоров'я людини, поза місцем постійного утримання таких тварин, можна лише за наявності повідка;

на собаках порід, що включені до Переліку небезпечних порід собак, затвердженого Кабінетом міністрів України, має бути намордник;

на домашній тварині обов'язково має бути нашийник з ідентифікуючими позначками

Також, згідно з документом, ветеринарне обслуговування має включати послуги з евтаназії для припинення страждань тварини, якщо вони не можуть бути припинені в інший спосіб.

На сайті Верховної Ради зазначається, що закон спрямовано на впровадження європейських гуманних цінностей та стандартів щодо тварин та приведення законодавства України у відповідність до Директив Європейського Союзу.

До слова, США забороняють ввезення собак з України та ще сотні країн.