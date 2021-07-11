В урочистому параді на день незалежності візьмуть участь 33 кінологи з собаками (фото)

Тварини, що братимуть участь в параді, спеціалізуються на пошуку зброї та наркотиків

Підготовка до участі у параді ведеться на тренувальній базі у Львівській області

Службові собаки кінологічної служби Державної прикордонної служби України вперше в історії країни візьмуть участь у військовому параді, який буде присвячений 30-річчю Незалежності України, повідомляє прес-служба Держприкордонслужби в неділю, 11 липня.

«Підготовка парадного розрахунку кінологів і їх чотириногих напарників вже почалася на базі Кінологічного навчального центру Державної прикордонної служби України, в Великих Мостах Львівської області. Для участі в параді відібрані 33 кінолога зі службовими собаками, які представлятимуть прикордонне відомство в День Незалежності України», – йдеться в повідомленні, оприлюдненому в фейсбуці. Відзначається, що все собаки, які братимуть участь в параді, спеціалізуються на пошуку зброї та наркотиків і вже встигли відзначитися на службі.

«Тренування на базі Центру триватимуть до кінця місяця, а потім продовжаться в Києві. Собаки повинні вести себе спокійно, звикнути до місця проведення заходу, не реагувати на сторонніх людей і інші подразники», – резюмують прикордонники.

Раніше пресслужба Державної прикордонної служби України повідомила про убивство на Закарпатті прикордонної службової собаки. У відомстві зазначили, що загиблий пес Теро був одним з найактивніших борців з тютюновою контрабандою. Так, за час служби в Мукачівському загоні він допоміг виявити майже 200 тисяч пачок сигарет вартістю понад 2 мільйони гривень.