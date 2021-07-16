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    В Ізраїлі придумали, як боротися з власниками собак, що не прибирають за тваринами

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    Муніципальні контролери перевірятимуть ДНК залишених на вулиці відходів життєдіяльності, щоб встановити власника-порушника - В Ізраїлі придумали, як боротися з власниками собак, що не прибирають за тваринами
    Муніципальні контролери перевірятимуть ДНК залишених на вулиці відходів життєдіяльності, щоб встановити власника-порушника
    Фото з відкритих джерел

    У Тель-Авіві власників собак зобов’яжуть здавати зразки ДНК своїх улюбленців

    В Ізраїлі вирішили боротися з безвідповідальними власниками собак, які не прибирають за своїми улюбленцями. Про це повідомляє видання NewsRu.co.il.

    У Тель-Авіві господарів собак зобов’яжуть здавати зразки ДНК своїх вихованців, щоб завдяки цим даним знаходити порушників, які не прибирають за тваринами відходи їхньої життєдіяльності. Зразки ДНК збиратимуть при видачі чи продовженні терміну дії дозволу на утримання.

    Зазначають, що муніципальні контролери перевірятимуть ДНК залишених на вулиці відходів життєдіяльності, щоб встановити власника-порушника. Порушникам доведеться на лише сплатити штраф, який надійде поштою, а й оплатити витрати на аналіз ДНК.

    У мерії міста стверджують, що господарі тварин щорічно не прибирають із вулиць близько 500 тонн відходів.

    Нагадаємо, учора Верховна Рада України ухвалила закон, який впроваджує нові норми утримання тварин та поводження з ними. За закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо імплементації положень деяких міжнародних угод та директив Європейського Союзу у сфері охорони тваринного та рослинного світу» №2351 проголосували 285 народних депутатів України.

    Теги: Ізраїль закон штраф тварини ДНК
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    В Ізраїлі придумали, як боротися з власниками собак, що не прибирають за тваринами