За сім місяців у Києві сталося понад 22 тис. ДТП



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24 липня на проспекті Відрадному, 52 у Києві сталася ДТП за участю автомобіля Range Rover Sport: кросовер врізався в опору залізничного моста Фото: Інформатор

Найчастіше ДТП стаються по п'ятницях

За сім місяців 2019 року у Києві зареєстровано 22343 дорожньо-транспортних пригоди, з них 1241 з потерпілими. Про це повідомляє Патрульна поліція Києва.

Найчастіше ДТП стаються по п'ятницях, в період з 17-ї по 18-ту годину. Саме у цей час спостерігається збільшений автомобільний потік у напрямку виїзду з міста.

Найменше ДТП стаються у вихідні дні.

За видами ДТП переважають зіткнення двох і більше автомобілів (75%), 16% - наїзд на транспортний засіб, що стоїть, та 6% - наїзд на перешкоду. Наїзд на пішохода - 2,5%, наїзд на велосипедиста - 0,3%.

Основні причини ДТП - порушення правил маневрування (47%), недодержання дистанції (25%) та перевищення безпечної швидкості (13%).

«Якщо окремо аналізувати ДТП з потерпілими, то до цих причин варто ще додати аварії через керування в стані сп'яніння та порушення правил проїзду перехресть», - зазначили в поліції.

Нагадаємо, за I півріччя поточного року столичні патрульні притягнули до адміністративної відповідальності 6083 водії за керування транспортними засобами в стані сп'яніння.