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    Наїзд сміттєвоза на чоловіка: поліція розслідує смертельну ДТП (фото)

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    Сміттєвоз MAN заїжджав у двір, здаючи заднім ходом, і не помітив чоловіка на бордюрі - Наїзд сміттєвоза на чоловіка: поліція розслідує смертельну ДТП (фото)
    Сміттєвоз MAN заїжджав у двір, здаючи заднім ходом, і не помітив чоловіка на бордюрі
    Фото: Інформатор

    Слідчі у рамках кримінального провадження встановлюють особу загиблого чоловіка

    Поліцейські розслідують обставини смертельної ДТП, що сталася 11 серпня увечері на бульварі Верховної Ради у Дніпровському районі столиці. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

    До поліції у неділю близько 20:00 надійшло повідомлення про те, що у дворі будинку на бульварі Верховної Ради автомобіль збив чоловіка. За викликом відразу виїхали екіпажі патрульних, слідчо-оперативна група поліції та лікарі «швидкої».

    Слідчо-оперативна група попередньо встановила, що водій автомобіля MAN, 1961 року народження, під час руху заднім ходом скоїв наїзд на чоловіка, який від отриманих травм помер на місці пригоди.

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    У рамках кримінального провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України, слідчі встановлюють особу загиблого чоловіка, а також обставини та механізм автопригоди.

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    Наїзд сміттєвоза на чоловіка: поліція розслідує смертельну ДТП (фото)
    Наїзд сміттєвоза на чоловіка: поліція розслідує смертельну ДТП (фото)
    Наїзд сміттєвоза на чоловіка: поліція розслідує смертельну ДТП (фото)
    Фото: Інформатор

    Як повідомлялося,11 серпня на бульварі Верховної Ради біля житлових будинків сміттєвоз переїхав чоловіка. Інцидент стався у дворі неподалік РАГСу. Чоловік сидів на бордюрі, у якому стані він був поки невідомо. У цей момент сміттєвоз MAN заїжджав у двір, здаючи заднім ходом.  За попередніми даними, водій не помітив чоловіка та наїхав на нього. Чоловік стверджує, що почув крик та зупинив машину, а коли вийшов, то помітив, що під колесами лежить людина. 

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