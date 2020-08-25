За тиждень у Києві демонтували пів сотні МАФів: де стало чистіше (карта)графіка
Найбільше МАФів прибрали в Дніпровському районі столиці
За минулий тиждень, з 17 по 23 серпня на вулицях Києва було демонтовано 49 незаконних тимчасових споруд.
Лідером за кількістю демонтажів став Дніпровський район. Всього в районі кількість незаконно розміщених об’єктів зменшилась на 16 штук, повідомляє Департамент міського благоустрою КМДА.
Демонтажні бригади попрацювали в багатьох районах міста. Зокрема, чистіше стало на таких локаціях:
Голосіївський район
- вул. Промислова, 4
- вул. Ямська, 59
Дарницький район
- вул. Бориспільська, 2в
- вул. Руденко, 7
Деснянський район
- вул. Драйзера, 8
- вул. Магнітогорська, 2
Дніпровський район
- вул. Марганецька, 14
- бульв. Перова, 36
- Труханів острів
Оболонський район
- вул. Героїв Дніпра, 41
Печерський район
- вул. Богомольця, 8
- вул. Пилипа Орлика, 13
Святошинський район
- просп. Перемоги, 117
Демонтажі відбувалися силами КП «Київблагоустрій» та деякими власниками споруд.