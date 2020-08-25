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    За тиждень у Києві демонтували пів сотні МАФів: де стало чистіше (карта)

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    За тиждень у Києві демонтували пів сотні МАФів: де стало чистіше (карта)

    Найбільше МАФів прибрали в Дніпровському районі столиці

    За минулий тиждень, з 17 по 23 серпня на вулицях Києва було демонтовано 49 незаконних тимчасових споруд.

    Лідером за кількістю демонтажів став Дніпровський район. Всього в районі кількість незаконно розміщених об’єктів зменшилась на 16 штук, повідомляє Департамент міського благоустрою КМДА.

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    Демонтажні бригади попрацювали в багатьох районах міста. Зокрема, чистіше стало на таких локаціях:

    Голосіївський район

    • вул. Промислова, 4
    • вул. Ямська, 59

    Дарницький район

    • вул. Бориспільська, 2в
    • вул. Руденко, 7

    Деснянський район

    • вул. Драйзера, 8
    • вул. Магнітогорська, 2

    Дніпровський район

    • вул. Марганецька, 14
    • бульв. Перова, 36
    • Труханів острів

    Оболонський район

    • вул. Героїв Дніпра, 41

    Печерський район

    • вул. Богомольця, 8
    • вул. Пилипа Орлика, 13

    Святошинський район

    • просп. Перемоги, 117
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    Демонтажі відбувалися силами КП «Київблагоустрій» та деякими власниками споруд.

    Київ благоустрій КМДА МАФи
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