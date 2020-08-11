У Києві маршрутка в’їхала у МАФ (фото)



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Кіоск отримав серйозні пошкодження Фото: Київ оперативний

У ДТП обійшлося без постраждалих

У вівторок, 11 серпня, близько 11:30 на вулиці Генерала Наумова у Святошинському районі Києва, місцевість Новобіличі, сталася дорожньо-транспортна пригода.

Про це повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook.

Маршрутка влетіла у МАФ. За попередніми даними, водій автобуса задрімав за кермом.

Постраждалих немає.

У коментарях під дописом повідомляють, що у ДТП потрапив автобус №420 маршруту Ірпінь – Академмістечко.

Як повідомлялося, 11 серпня на мосту Патона в Києві зіткнулися автобус комунального підприємства «Київпастранс», та два автомобілі - Range Rover і Hyundai. В результаті ДТП утворився величезний затор від Дарницької площі до мосту.