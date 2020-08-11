У Києві маршрутка в’їхала у МАФ (фото)
Кіоск отримав серйозні пошкодження
Фото: Київ оперативний
У ДТП обійшлося без постраждалих
У вівторок, 11 серпня, близько 11:30 на вулиці Генерала Наумова у Святошинському районі Києва, місцевість Новобіличі, сталася дорожньо-транспортна пригода.
Про це повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook.
Маршрутка влетіла у МАФ. За попередніми даними, водій автобуса задрімав за кермом.
Постраждалих немає.
У коментарях під дописом повідомляють, що у ДТП потрапив автобус №420 маршруту Ірпінь – Академмістечко.
Як повідомлялося, 11 серпня на мосту Патона в Києві зіткнулися автобус комунального підприємства «Київпастранс», та два автомобілі - Range Rover і Hyundai. В результаті ДТП утворився величезний затор від Дарницької площі до мосту.