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    Новини

    У Києві маршрутка в’їхала у МАФ (фото)

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    Кіоск отримав серйозні пошкодження&nbsp; - У Києві маршрутка в’їхала у МАФ (фото)
    Кіоск отримав серйозні пошкодження 
    Фото: Київ оперативний

    У ДТП обійшлося без постраждалих

    У вівторок, 11 серпня, близько 11:30 на вулиці Генерала Наумова у Святошинському районі Києва, місцевість Новобіличі, сталася дорожньо-транспортна пригода.

    Про це повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook.

    Маршрутка влетіла у МАФ. За попередніми даними, водій автобуса задрімав за кермом.

    Постраждалих немає.

    У коментарях під дописом повідомляють, що у ДТП потрапив автобус №420 маршруту Ірпінь – Академмістечко.

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    У Києві маршрутка в’їхала у МАФ (фото)
    У Києві маршрутка в’їхала у МАФ (фото)
    У Києві маршрутка в’їхала у МАФ (фото)

    Як повідомлялося, 11 серпня на мосту Патона в Києві зіткнулися автобус комунального підприємства «Київпастранс», та два автомобілі - Range Rover і Hyundai. В результаті ДТП утворився величезний затор від Дарницької площі до мосту.

    ДТП Київ громадський транспорт водій Ірпінь МАФи
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