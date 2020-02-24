За тиждень у Києві сталося понад 100 пожеж



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Вогнеборцями було врятовано шестеро людей

Минулого тижня , з 17 по 23 лютого, пожежно-рятувальні підрозділи Київського гарнізону здійснили 216 виїздів на ліквідацію пожеж та надзвичайних ситуацій.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

За даний тиждень столичні вогнеборці ліквідували 105 пожеж та 8 аварій. На пожежах врятовано 6 осіб.

Для надання допомоги громадянам рятувальні підрозділи задіювалися 8 разів, ще 21 – для допомоги іншим службам столиці.

Протягом даного періоду підрозділи гарнізону здійснили 1 виїзд для спільного відпрацювання з МВС та СБУ інформації щодо мінування об'єктів міста. Всього за 2020 рік здійснено 25 таких виїздів (за аналогічний період 2019 року – 23 виїзди).

На водних об’єктах міста протягом тижня загинула 1 особа. Всього з початку 2020 року на водних об'єктах Києва загинуло 5 людей, а саме: на р. Дніпро - 3 людей, на озерах - 2 особи, на інших водоймах міста – одна людина.

Як повідомлялося, 24 лютого вранці сталася пожежа у ресторані на території ВДНГ на проспекті Глушкова, 1 у Голосіївському районі Києва.