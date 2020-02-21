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    Війна з вогнем: від початку року на пожежах загинули понад 300 українців

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    Війна з вогнем: від початку року на пожежах загинули понад 300 українців

    Понад 200 людей постраждали внаслідок пожеж в Україні

    Від початку 2020 року в результаті пожеж в Україні загинули понад 300 людей та ще понад 200 постраждали. Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

    За даними рятувальників, з початку поточного року кількість загиблих внаслідок пожеж в Україні становить 342. Також відомо про 244 постраждалих. Лише впродовж 20 лютого на пожежах загинуло 8 людей.

    Зазначається, що переважна кількість випадків пов'язана з недбалістю громадян, що стає причиною виникнення займань та загибелі людей.

    «Взимку показник трагічних випадків у житловому секторі стабільно зростає. Громадяни опалюють свої домівки, часто нехтуючи правилами пожежної безпеки, палять у приміщеннях та перенавантажують електромережу, вмикаючи обігрівачі та несправні побутові прилади», - пояснили в ДСНС.

    До слова, напередодні у ДСНС повідомили, що через нехарактерну для України зиму з плюсовою температурою повітря в лютому значно зріс показник кількості пожеж в екосистемах. Горить трава, очерет, сухостій, сміття та торф.

    Також нагадаємо, що на Прикарпатті зранку горіла школаО 7:45 пожежу було локалізовано. Потерпілих немає.

     

    пожежа державна служба ДСНС сміття надзвичайні ситуації повітря
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