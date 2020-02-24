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    Новини

    На ВДНГ у Києві згорів ресторан (фото, відео)

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    Пожежею була охоплена площа 150 кв. м - На ВДНГ у Києві згорів ресторан (фото, відео)
    Пожежею була охоплена площа 150 кв. м
    Фото: ДСНС

    На місці пожежі працювали два десятки рятувальників

    У понеділок, 24 лютого, вранці сталася пожежа у ресторані на проспекті Глушкова, 1 у Голосіївському районі Києва. Інформація про займання надійшла до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Києві о 7:28.

    На місце події прибули найближчі пожежно-рятувальні підрозділи. Вогнеборці встановили, що займання виникло на кухні одноповерхової будівлі ресторану. Про це повідомляє пресслужба столичного управління ДСНС.

    О 8:33 бійці локалізували пожежу на площі 150 кв. м та о 9:04 – ліквідували.

    На місці було задіяно 4 одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, а також 18 чоловік особового складу.

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    На ВДНГ у Києві згорів ресторан (фото, відео)
    На ВДНГ у Києві згорів ресторан (фото, відео)

    Причина загоряння наразі встановлюється.

    Жертв та постраждалих немає.

    пожежа Київ ДСНС ресторан рятувальники
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