На ВДНГ у Києві згорів ресторан (фото, відео)



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Пожежею була охоплена площа 150 кв. м Фото: ДСНС

На місці пожежі працювали два десятки рятувальників

У понеділок, 24 лютого, вранці сталася пожежа у ресторані на проспекті Глушкова, 1 у Голосіївському районі Києва. Інформація про займання надійшла до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Києві о 7:28.

На місце події прибули найближчі пожежно-рятувальні підрозділи. Вогнеборці встановили, що займання виникло на кухні одноповерхової будівлі ресторану. Про це повідомляє пресслужба столичного управління ДСНС.

О 8:33 бійці локалізували пожежу на площі 150 кв. м та о 9:04 – ліквідували.

На місці було задіяно 4 одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, а також 18 чоловік особового складу.

Причина загоряння наразі встановлюється.

Жертв та постраждалих немає.