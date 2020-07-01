За три місяці через вагові комплекси на в’їздах у Київ пройшли понад 24 тис. вантажівок



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На в'їздах у Київ у середньому за добу зважується 270 авто Фото: Департамент транспортної інфраструктури КМДА.

В’їзд у столицю вантажівок обмежено

Протягом квітня-червня цього року на 5 вагових комплексах на в’їздах у Київ зважено 24 613 транспортних засобів. У середньому за добу зважується 270 авто.

Про це повідомляє Департамент транспортної інфраструктури КМДА.

Нагадаємо, що в’їзд у столицю великогабаритного та великовантажного транспорту обмежено. Обмеження діють:

вранці з 7:00 до 10:00 години,

увечері з 17:00 до 20:00 години.

Комплекси габаритно-вагового контролю працюють у цілодобовому режимі на всіх в'ïздах до столиці:

на 36 км траси Київ - Чоп,

на 7 км траси Київ - Одеса,

у с. Проліски по вул. Броварській,

на перетині вул. Кільцева і Г.Барського,

на Столичному шосе.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів України заборонив вантажівкам заїжджати у населені пункти в денний час. Рішення викликане підвищенням температури повітря і ризиком руйнування дорожнього покриття.