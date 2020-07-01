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    За три місяці через вагові комплекси на в’їздах у Київ пройшли понад 24 тис. вантажівок

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    На в'їздах у Київ у середньому за добу зважується 270 авто - За три місяці через вагові комплекси на в’їздах у Київ пройшли понад 24 тис. вантажівок
    На в'їздах у Київ у середньому за добу зважується 270 авто
    Фото: Департамент транспортної інфраструктури КМДА.

    В’їзд у столицю вантажівок обмежено

    Протягом квітня-червня цього року на 5 вагових комплексах на в’їздах у Київ зважено 24 613 транспортних засобів. У середньому за добу зважується 270 авто.

    Про це повідомляє Департамент транспортної інфраструктури КМДА.

    Нагадаємо, що в’їзд у столицю великогабаритного та великовантажного транспорту обмежено. Обмеження діють:

    • вранці з 7:00 до 10:00 години,
    • увечері з 17:00 до 20:00 години.

    Комплекси габаритно-вагового контролю працюють у цілодобовому режимі на всіх в'ïздах до столиці:

    • на 36 км траси Київ - Чоп,
    • на 7 км траси Київ - Одеса,
    • у с. Проліски по вул. Броварській,
    • на перетині вул. Кільцева і Г.Барського,
    • на Столичному шосе.

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    За три місяці через вагові комплекси на в’їздах у Київ пройшли понад 24 тис. вантажівок
    За три місяці через вагові комплекси на в’їздах у Київ пройшли понад 24 тис. вантажівок
    За три місяці через вагові комплекси на в’їздах у Київ пройшли понад 24 тис. вантажівок
    За три місяці через вагові комплекси на в’їздах у Київ пройшли понад 24 тис. вантажівок

    Як повідомлялося, Кабінет міністрів України заборонив вантажівкам заїжджати у населені пункти в денний час. Рішення викликане підвищенням температури повітря і ризиком руйнування дорожнього покриття.

    Київ вантажівки транзит КМДА
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