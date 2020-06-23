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    Економіка та фінанси

    Президент інкогніто проник у Viber-чат далекобійників і назвав їх засранцями

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    Зеленський попросив водіїв не заважати, &laquo;щось хороше зробити для країни&raquo; - Президент інкогніто проник у Viber-чат далекобійників і назвав їх засранцями
    Зеленський попросив водіїв не заважати, «щось хороше зробити для країни»

    Зеленський пригрозив далекобійникам, що всіх знайдуть і буде боляче

    Президент Володимир Зеленський підключився до Viber-чату далекобійників «Ваговий контроль» і назвав учасників групи засранцями. Відеозвернення до далекобійників Зеленський оприлюднив у Facebook.

    За словами голови держави, у групі наразі перебуває 863 людини і він став 864.

    «Там водії пишуть, якими дорогами можна проїхати перевантаженою машиною і не мати проблеми з поліцією», - сказав Зеленський і додав:

    «Розвеселили ви мене і розвеселили всіх. Ви, хлопці, засранці. Ми хочемо, щось хороше зробити для країни. Якщо ви не допомагаєте, то хоча б не заважайте, бо ми все одно знайдемо всі чати і вас всіх знайдемо», - пригрозив президент.

    Як повідомлялося, Кабінет міністрів надав додаткові повноваження Міністерству внутрішніх справ для того, щоб контролювати дотримання вагових норм вантажівок. Це має запобігти руйнуванню доріг через перевантаження.

    Нагадаємо, 1 червня в Україні країні почала роботу система автоматичної фото- і відеофіксації порушень правил дорожнього руху (ПДР). На першому етапі запрацюють камери в Києві та Київській області — їх встановлено вже 50.

    «Главком» розповідав, як здійснюватиметься контроль дорожнього руху і що очікує на порушників.

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