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    Фурам заборонили заїжджати у міста через спеку: рішення уряду

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    Вантажівки у спеку руйнують дороги та псують повітря - Фурам заборонили заїжджати у міста через спеку: рішення уряду
    Вантажівки у спеку руйнують дороги та псують повітря

    Заборона буде діяти при температурі повітря понад +28 на дорогах у населених пунктах з 08:00 до 20:00

    Кабінет міністрів України заборонив вантажівкам заїжджати у населені пункти в денний час. Рішення викликане підвищенням температури повітря і ризиком руйнування дорожнього покриття.

    Про це у Telegram повідомив нардеп з «Європейської солідарності» Олексій Гончаренко.

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    Фурам заборонили заїжджати у міста через спеку: рішення уряду
    Фурам заборонили заїжджати у міста через спеку: рішення уряду

    Повідомляється, що «Укравтодору», поліції та місцевим органам влади доручено вжити заходів з обмеження руху вантажівок масою понад 24 тонн і навантаженням на вісь понад 7 тонн. Заборона буде діяти при температурі повітря понад +28 на дорогах у населених пунктах з 08:00 до 20:00.

    Крім того, необхідно встановити на дорогах загального користування відповідні знаки та інформаційні щити, а також облаштувати майданчики тимчасового відстію фур. При цьому з 20 червня і до кінця літа поліція й «Укртрансбезпека» мають організувати роботу спільних мобільних груп для виявлення порушень.

    Також доручено встановити мобільні пункти габаритно-вагового контролю біля підприємств, на яких постійно здійснюється завантаження фур для подальшого перевезення вантажів.

    Між іншим, у травні на всіх в’їздах у Київ запрацювали комплекси зважування вантажівок

     

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