За вами стежать: у Києві встановлять ще 600 камер відеоспостереження



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Камери міської системи відеоспостереження встановлені в усіх районах Києва

У 2019 році ресурси системи відеоспостереження у Києві збільшаться щонайменше на 600 відеокамер. Про це заявив заступник голови Київської міської держадміністрації Дмитро Давтян.

За його словами, комплексна система відеоспостереження міста – близько 7 тисяч камер із сучасним функціоналом, і цьогоріч вона збільшиться на 600 одиниць. Більшість із них, як поінформував Давтян, встановлюватимуть у місцях масового перебування людей, біля пам’яток культурної спадщини та у паркових зонах.

«Камери міської системи відеоспостереження встановлені в усіх районах Києва: на мостах, вулицях та автошляхах, територіях об’єктів соціально-культурного призначення, усіх в’їздах та виїздах з міста. Один із останніх об’єктів, де встановлено камери, – пішохідно-велосипедний міст. Там встановлено 10 відеокамер, дві з яких роботизовані (мають широкий огляд та функцію розпізнавання облич)», – додав Давтян.

Нагадаємо, 16 червня на новий скляний пішохідно-велосипедний міст заїхав автомобіль. Співробітники правоохоронних органів встановили власника Mercedes.

Після цього перед «мостом Кличка» встановили шлагбауми і ще 4 додаткові камери відеоспостереження.

За допомогою комплексної системи відеоспостереження у столиці вдається забезпечити належний рівень безпеки. Широкий функціонал камер дозволяє правоохоронним органам знаходити людей навіть за вторинними ознаками та контролювати трафік на дорозі, визначаючи швидкість та напрямок руху транспорту.